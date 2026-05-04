"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

В деле замешаны алкоголь и наркотические вещества.

Бритни Спирс - суд

Известной американской певице Бритни Спирс официально предъявили уголовное обвинение. Как утверждает CNN, прокуратура подтвердила, что артистка управляла транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Поводом для привлечения знаменитости к ответственности стал инцидент в Лос-Анджелесе. В начале марта на пригородной магистрали полиция остановила транспортное средство, принадлежащее Спирс. Основанием для проверки стали сообщения очевидцев об опасном вождении. В результате Бритни пришлось пройти тесты на алкоголь и наркотические вещества, после чего ее доставили в тюрьму округа Вентура. Впрочем, долго артистка там не задержалась — ее отпустили под залог.

Бритни Спирс обвинили в нетрезвом вождении

"Бритни Спирс обвинена в вождении под воздействием алкоголя и наркотических веществ", - сообщает издание.

Расследование по делу Спирс прошло достаточно оперативно, и его передали прокуратуре в течение нескольких дней. К счастью для певицы, прокуратура не будет уточнять в официальных документах названия и количество конкретных веществ, которые фигурируют в деле. Тем не менее, сама артистка решила начать лечение, не дожидаясь суда, и проходит реабилитацию. На руку звезде играет и то, что от ее действий не пострадали другие водители и пешеходы.

Бритни Спирс - зависимость

Суд по делу Бритни Спирс назначен на понедельник, 4 мая. Ожидается, что прокуроры предложат певице признать вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Если сделка состоится, Спирс может отделаться штрафами, условным сроком и специальными курсами, однако она все равно рискует надолго остаться без водительского удостоверения.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

