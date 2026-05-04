Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

Кристина Трохимчук
4 мая 2026, 05:55
В деле замешаны алкоголь и наркотические вещества.
Бритни Спирс
Бритни Спирс - суд / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему Бритни Спирс предстанет перед судом
  • Что грозит звезде

Известной американской певице Бритни Спирс официально предъявили уголовное обвинение. Как утверждает CNN, прокуратура подтвердила, что артистка управляла транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Поводом для привлечения знаменитости к ответственности стал инцидент в Лос-Анджелесе. В начале марта на пригородной магистрали полиция остановила транспортное средство, принадлежащее Спирс. Основанием для проверки стали сообщения очевидцев об опасном вождении. В результате Бритни пришлось пройти тесты на алкоголь и наркотические вещества, после чего ее доставили в тюрьму округа Вентура. Впрочем, долго артистка там не задержалась — ее отпустили под залог.

видео дня
Бритни Спирс
Бритни Спирс обвинили в нетрезвом вождении / фото: ua.depositphotos.com

"Бритни Спирс обвинена в вождении под воздействием алкоголя и наркотических веществ", - сообщает издание.

Расследование по делу Спирс прошло достаточно оперативно, и его передали прокуратуре в течение нескольких дней. К счастью для певицы, прокуратура не будет уточнять в официальных документах названия и количество конкретных веществ, которые фигурируют в деле. Тем не менее, сама артистка решила начать лечение, не дожидаясь суда, и проходит реабилитацию. На руку звезде играет и то, что от ее действий не пострадали другие водители и пешеходы.

Бритни Спирс
Бритни Спирс - зависимость / фото: ua.depositphotos.com

Суд по делу Бритни Спирс назначен на понедельник, 4 мая. Ожидается, что прокуроры предложат певице признать вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Если сделка состоится, Спирс может отделаться штрафами, условным сроком и специальными курсами, однако она все равно рискует надолго остаться без водительского удостоверения.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Оля Фреймут поделилась редкими кадрами своих повзрослевших детей. Звезда озвучила значимую новость: ее младшие дети, Евдокия и Валерий, планируют на время вернуться в Украину.

Также недавно родившая победительница "Холостяка " Инна Белень решила не скрывать сложности, с которыми столкнулась ее маленькая дочь в первые дни после рождения. Из-за повышенного билирубина малышка нуждается в повышенном внимании врачей и мамы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

07:12Война
Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

02:15Война
В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

Последние новости

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

Реклама
00:58

Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкцииВидео

03 мая, воскресенье
23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

Реклама
20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

Реклама
15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять