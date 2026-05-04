Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

Какие подарки нельзя дарить на свадьбу — приметы, связанные с часами, ножами, зеркалами и другими предметами, которые могут повлиять на отношения пары.

Что нельзя дарить на свадьбу?

О чем вы узнаете:

Какие подарки не стоит дарить на свадьбу

Что означают нежелательные подарки

Выбор подарка на свадьбу часто связан с народными приметами. Существует мнение, что определенные вещи имеют негативную символику и могут испортить отношения в молодой семье. Чтобы избежать недоразумений, стоит знать, какие предметы традиционно считаются нежелательными.

Главная задача свадебного подарка — способствовать долгой и счастливой жизни пары. Однако некоторые подарки, согласно приметам, могут иметь противоположный эффект — Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Телеграф, существует семь категорий подарков, от которых лучше отказаться.

Зеркала

Издавна люди верили, что этот предмет может "разбить" общее будущее. Также существует суеверие, что поврежденное зеркало приносит неудачи на долгие годы.

Часы

Такой подарок часто ассоциируют с быстрым течением времени. Примета гласит, что часы могут символизировать сокращение продолжительности совместной жизни пары.

Ножи и вилки

Любые острые предметы считаются символами конфликтов. Издавна люди верят, что они провоцируют ссоры и "разрезают" гармонию в доме.

Пустые кошельки

Кошелек или сумку не принято дарить без денег внутри, поскольку это считается признаком возможных финансовых проблем в семье.

Подержанные вещи

Подарки, которыми уже кто-то пользовался, могут нести чужую энергетику. Для свадьбы лучше выбирать новые вещи.

Черная одежда

Этот цвет ассоциируется с трауром. На свадьбу, которая является праздником радости, такие аксессуары или одежда считаются неуместными.

Поврежденные предметы

Вещи с мелкими дефектами, трещинами или сколами символизируют нестабильность в отношениях.

Даже если молодожены не верят в приметы, выбор подарка с положительным значением поможет избежать лишних сомнений и неловких ситуаций. Лучше выбирать практичные вещи, символизирующие благополучие и стабильность.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

