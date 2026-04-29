Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

Почему нельзя носить чужое обручального кольца - народные приметы, психологические причины, объясняющие возможное влияние таких украшений на жизнь человека.

Почему нельзя носить чужое обручальное кольцо? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Обручальное кольцо — это не только ювелирное изделие, но и символ верности и любви. Издавна считалось, что обручальное кольцо имеет сильную энергетическую связь со своим владельцем. Именно поэтому, согласно народным приметам, носить чужие обручальные кольца не стоит, поскольку это может привлечь в жизнь нежелательные перемены — Главред расскажет об этом подробнее.

Энергетическое и психологическое воздействие чужого обручального кольца

Как отмечает издание Телеграф, каждая личная вещь хранит "энергетический отпечаток" своего владельца. Использование чужого украшения несет в себе несколько рисков:

Перенос чужой судьбы

Вместе с золотом человек может "впитать" в себя чужие эмоции, ошибки и жизненные неудачи предыдущего владельца.

Влияние на психику

Ношение вещи, принадлежавшей другому человеку, может вызвать подсознательное ощущение тяжести или несвободы. Человек начинает чувствовать себя менее независимым в своих решениях.

Потеря индивидуальности

Обручальное кольцо должно отражать ваши чувства и ваш путь. Чужая вещь размывает эту уникальность и заставляет подстраиваться под чужой опыт.

Видео о том, почему обручальное кольцо носят именно на безымянном пальце, можно посмотреть здесь:

Социальные и символические последствия: что стоит учесть

Помимо мистических причин, есть и вполне прагматичные факторы, почему стоит отказаться от такого аксессуара:

Лишние конфликты

Люди, знающие историю украшения (особенно если это была семейная реликвия со сложной историей), могут негативно воспринять ваше решение. Это часто становится причиной недоразумений.

Готовность к будущему

Использование старого обручального кольца может символизировать чрезмерную привязанность к прошлому. Для создания крепкой семьи важно начинать "с чистого листа".

Лучше выбрать новое украшение, которое станет символом именно вашей любви. Собственное кольцо, наполненное только вашими общими моментами, станет настоящим оберегом и принесет в дом гармонию.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

