Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

О чем вы узнаете:
- Почему не стоит носить чужие обручальные кольца
- Почему лучше выбрать новое обручальное кольцо
Обручальное кольцо — это не только ювелирное изделие, но и символ верности и любви. Издавна считалось, что обручальное кольцо имеет сильную энергетическую связь со своим владельцем. Именно поэтому, согласно народным приметам, носить чужие обручальные кольца не стоит, поскольку это может привлечь в жизнь нежелательные перемены — Главред расскажет об этом подробнее.
Энергетическое и психологическое воздействие чужого обручального кольца
Как отмечает издание Телеграф, каждая личная вещь хранит "энергетический отпечаток" своего владельца. Использование чужого украшения несет в себе несколько рисков:
Перенос чужой судьбы
Вместе с золотом человек может "впитать" в себя чужие эмоции, ошибки и жизненные неудачи предыдущего владельца.
Влияние на психику
Ношение вещи, принадлежавшей другому человеку, может вызвать подсознательное ощущение тяжести или несвободы. Человек начинает чувствовать себя менее независимым в своих решениях.
Потеря индивидуальности
Обручальное кольцо должно отражать ваши чувства и ваш путь. Чужая вещь размывает эту уникальность и заставляет подстраиваться под чужой опыт.
Видео о том, почему обручальное кольцо носят именно на безымянном пальце, можно посмотреть здесь:
Социальные и символические последствия: что стоит учесть
Помимо мистических причин, есть и вполне прагматичные факторы, почему стоит отказаться от такого аксессуара:
Лишние конфликты
Люди, знающие историю украшения (особенно если это была семейная реликвия со сложной историей), могут негативно воспринять ваше решение. Это часто становится причиной недоразумений.
Готовность к будущему
Использование старого обручального кольца может символизировать чрезмерную привязанность к прошлому. Для создания крепкой семьи важно начинать "с чистого листа".
Лучше выбрать новое украшение, которое станет символом именно вашей любви. Собственное кольцо, наполненное только вашими общими моментами, станет настоящим оберегом и принесет в дом гармонию.
Вас может заинтересовать:
- Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые угрозы и советы для родителей
- Почему некоторые дни рождения не рекомендуется праздновать: народные приметы и суеверия
- Сигналы с того света: как умершие родные напоминают о себе
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
