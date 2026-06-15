Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

Инна Ковенько
15 июня 2026, 13:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Часть домашних дел лучше не откладывать на вечер.
Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все
Чего нельзя делать вечером — почему нельзя убираться вечером / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие домашние дела не стоит делать вечером
  • Почему нельзя убираться на ночь

Многие люди оставляют домашние дела на вечернее время, когда заканчивается рабочий день и появляется больше свободного времени. Однако специалисты предупреждают, что не всякая домашняя нагрузка одинаково безопасна для организма именно перед сном.

Главред расскажет, какие домашние дела нельзя делать в вечернее время.

видео дня

Уборка с использованием агрессивной химии

Чистку ванной комнаты, туалета или других поверхностей с помощью сильнодействующих моющих средств рекомендуем выполнять исключительно днем. Многие средства содержат компоненты, которые выделяют пары, способные раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также провоцировать головную боль, пишет Egeszsegkalauz.

В вечернее время ситуация может осложняться тем, что помещения проветриваются реже, а значит, концентрация химических паров в воздухе дольше остается повышенной.

Очистка духовки

Средства для очистки духовки часто содержат довольно агрессивные химические компоненты. Если такую уборку проводить перед сном, возможны раздражение горла, кашель, дискомфорт в дыхательных путях или головная боль. Поэтому подобные работы целесообразнее планировать на дневное время, когда есть возможность полноценно проветрить помещение и уменьшить воздействие химических веществ.

Мытье окон

На первый взгляд может показаться удобным помыть окна вечером, однако искусственное освещение не позволяет качественно оценить результат работы. Разводы, пятна или потеки часто остаются незамеченными до утра.

Когда появляется естественный свет, становятся видны все недостатки, из-за чего работу нередко приходится переделывать. Лучшим временем для мытья окон считается светлый день с умеренной температурой, когда нет резкого солнца, которое может быстро высушивать моющее средство и вызывать те самые разводы.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Использование пылесоса вечером

Пылесос создает довольно громкий шум, который может мешать не только другим жильцам, но и самому организму постепенно переходить в состояние отдыха. Постоянный звуковой фон перед сном способен затруднять процесс засыпания.

Во время работы пылесоса также поднимается пыль и мелкие аллергены, что особенно ощутимо для людей с повышенной чувствительностью дыхательной системы.

Паровая чистка ковров

Глубокая очистка ковров с помощью пара требует времени, внимательности и осторожности. Во время работы с горячей водой и паром возрастает риск бытовых травм, особенно если человек уже устал в конце дня.

Дополнительным фактором является повышенная влажность. Если ковры остаются влажными в течение ночи, это может создавать благоприятные условия для появления неприятного запаха, развития плесени и размножения пылевых клещей.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Стирка и сушка белья в комнате

Сушка одежды в закрытом помещении может существенно повышать уровень влажности в воздухе. Это может влиять на комфорт сна и общее самочувствие, особенно если такая практика повторяется регулярно.

Перестановка мебели и тяжелая физическая работа

Любые физически сложные домашние работы лучше не оставлять на вечернее время. После рабочего дня концентрация внимания снижается, а усталость нарастает, что повышает риск травм, растяжений или болей в спине.

Такие задачи требуют большей энергии и сосредоточенности, поэтому их целесообразнее выполнять в первой половине дня.

Какие дела можно оставлять на вечер

Несмотря на предостережения относительно интенсивной уборки, не все домашние дела вечером являются нежелательными. Легкие бытовые действия, наоборот, могут помочь завершить день в более организованном состоянии.

К таким делам относятся быстрое наведение порядка в гостиной, протирание кухонных поверхностей, подготовка одежды на следующий день или уборка вещей на свои места.

Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы дома всегда было чисто:

Читайте также:

Об источнике: Egeszsegkalauz

Egészségkalauz (egeszsegkalauz.hu) — ведущий венгерский медицинский портал, который простым языком объясняет симптомы болезней, действие лекарств и правила здорового образа жизни. Контент сайта создают и проверяют профессиональные врачи и фармацевты, что обеспечивает его высокую надежность. Ресурс также имеет удобные инструменты для онлайн-поиска симптомов, однако вся информация на нем носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет визит к врачу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

12:46Украина
РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

12:15Война
Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Последние новости

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее дом

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
12:14

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

11:50

Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворитВидео

11:35

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Реклама
11:32

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

11:30

Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

10:49

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

10:31

Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

10:25

"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и КиевуВидео

10:23

Значительные разрушения, много погибших и раненых: новые последствия атаки на УкраинуФото

10:12

В центре Киева горит "Мистецький арсенал": пожар пока не могут потушитьФото

09:42

Удар был не один: как выглядит Киево-Печерская лавра после атакиФото

09:30

Сгорела уникальная коллекция костюмов: армия РФ атаковала киностудию Довженко в КиевеФото

09:20

После удара РФ задерживается ряд поездов по всей Украине - детали

08:44

Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и областиФото

Реклама
08:35

Летели Цирконы, Искандеры и крылатые ракеты: подробности массированной атаки на Украину

08:10

Оккупанты били из Крыма и Курска: Украину накрыли 450 ракет и дронов, погибли спасателиФото

07:21

На Киевщине горят дома и склады, есть раненые: последствия ночного удара РФФото

06:48

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данныеФото

05:32

Четыре знака зодиака привлекут богатство и успех — кто разбогатеет с 15 июня

04:41

Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР

03:26

Один снимок перевернул науку: космический гигант-монстр попал в кадр

02:45

Бушует пожар: РФ цинично ударила по Киево-Печерской лавре, подробностиФотоВидео

01:20

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ бьет по жилым домам, Киев под атакой

00:45

Вместо лайков – наказание: чем обернулись развлекательные съемки для жителя Днепра

00:06

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

14 июня, воскресенье
23:15

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

22:55

Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофыВидео

22:25

Огурцы "жируют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенных ошибки уходаВидео

22:21

На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — детиФото

22:09

Станет ли Усик новым игроком в украинской политике: прогноз Денисенкомнение

21:49

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

21:25

Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не всеВидео

21:18

Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

21:07

Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

Реклама
20:27

"Их слишком много": в стране ЕС требуют лишить украинцев временной защиты

19:57

Дешево и гениально: как охладить комнату без кондиционера, греческий лайфхакВидео

19:47

Путин "тронул" Трампа по телефону и выдвинул требования Зеленскому

19:39

"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

18:59

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:47

"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

18:41

О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнутьВидео

18:35

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

18:26

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:06

Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять