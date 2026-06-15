Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

Часть домашних дел лучше не откладывать на вечер.

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Чего нельзя делать вечером — почему нельзя убираться вечером / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие домашние дела не стоит делать вечером

Почему нельзя убираться на ночь

Многие люди оставляют домашние дела на вечернее время, когда заканчивается рабочий день и появляется больше свободного времени. Однако специалисты предупреждают, что не всякая домашняя нагрузка одинаково безопасна для организма именно перед сном.

Главред расскажет, какие домашние дела нельзя делать в вечернее время.

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Уборка с использованием агрессивной химии

Чистку ванной комнаты, туалета или других поверхностей с помощью сильнодействующих моющих средств рекомендуем выполнять исключительно днем. Многие средства содержат компоненты, которые выделяют пары, способные раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также провоцировать головную боль, пишет Egeszsegkalauz.

В вечернее время ситуация может осложняться тем, что помещения проветриваются реже, а значит, концентрация химических паров в воздухе дольше остается повышенной.

Очистка духовки

Средства для очистки духовки часто содержат довольно агрессивные химические компоненты. Если такую уборку проводить перед сном, возможны раздражение горла, кашель, дискомфорт в дыхательных путях или головная боль. Поэтому подобные работы целесообразнее планировать на дневное время, когда есть возможность полноценно проветрить помещение и уменьшить воздействие химических веществ.

Мытье окон

На первый взгляд может показаться удобным помыть окна вечером, однако искусственное освещение не позволяет качественно оценить результат работы. Разводы, пятна или потеки часто остаются незамеченными до утра.

Когда появляется естественный свет, становятся видны все недостатки, из-за чего работу нередко приходится переделывать. Лучшим временем для мытья окон считается светлый день с умеренной температурой, когда нет резкого солнца, которое может быстро высушивать моющее средство и вызывать те самые разводы.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Использование пылесоса вечером

Пылесос создает довольно громкий шум, который может мешать не только другим жильцам, но и самому организму постепенно переходить в состояние отдыха. Постоянный звуковой фон перед сном способен затруднять процесс засыпания.

Во время работы пылесоса также поднимается пыль и мелкие аллергены, что особенно ощутимо для людей с повышенной чувствительностью дыхательной системы.

Паровая чистка ковров

Глубокая очистка ковров с помощью пара требует времени, внимательности и осторожности. Во время работы с горячей водой и паром возрастает риск бытовых травм, особенно если человек уже устал в конце дня.

Дополнительным фактором является повышенная влажность. Если ковры остаются влажными в течение ночи, это может создавать благоприятные условия для появления неприятного запаха, развития плесени и размножения пылевых клещей.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Стирка и сушка белья в комнате

Сушка одежды в закрытом помещении может существенно повышать уровень влажности в воздухе. Это может влиять на комфорт сна и общее самочувствие, особенно если такая практика повторяется регулярно.

Перестановка мебели и тяжелая физическая работа

Любые физически сложные домашние работы лучше не оставлять на вечернее время. После рабочего дня концентрация внимания снижается, а усталость нарастает, что повышает риск травм, растяжений или болей в спине.

Такие задачи требуют большей энергии и сосредоточенности, поэтому их целесообразнее выполнять в первой половине дня.

Какие дела можно оставлять на вечер

Несмотря на предостережения относительно интенсивной уборки, не все домашние дела вечером являются нежелательными. Легкие бытовые действия, наоборот, могут помочь завершить день в более организованном состоянии.

К таким делам относятся быстрое наведение порядка в гостиной, протирание кухонных поверхностей, подготовка одежды на следующий день или уборка вещей на свои места.

Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы дома всегда было чисто:

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