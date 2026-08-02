Кому повезет в любви, а кому в бизнесе: лунный календарь на 3–9 августа

Читайте в материале:
- Какие дни будут самыми благоприятными
- Когда стоит избегать конфликтов
- Что советует лунный календарь
Каждый день новой недели имеет свою энергетику, которая может существенно влиять на различные сферы жизни. Ориентируясь на рекомендации лунного календаря, можно добиться успехов в работе, сохранить гармонию в отношениях и избежать досадных ошибок. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает ТСН со ссылкой на астролога Милу Королёву, вот что советуют небесные тела на каждый день недели.
Понедельник, 3 августа
День мощной положительной энергии. Это благоприятное время для новых начинаний и реализации сложных профессиональных проектов. Стоит активно работать, назначать свидания, признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. В то же время не следует поддаваться чужому влиянию или отказываться от собственного мнения в пользу других.
Вторник, 4 августа
Период мудрости, обучения и интеллектуального труда. В этот день рекомендуется приобретать новые знания, обучать других, решать финансовые вопросы, а также завершать давние бытовые и хозяйственные дела. В то же время стоит избегать лени и пренебрежения домашними обязанностями.
Среда, 5 августа
Эмоционально нестабильный день, когда даже мелочь может выбить из колеи. Лучше всего сохранять спокойствие и держать эмоциональную дистанцию от окружающих. Не рекомендуется выяснять отношения с близкими или вмешиваться в чужие конфликты.
Четверг, 6 августа
Сложный день, который потребует отпустить прошлое ради будущего. Это удачный момент, чтобы избавиться от устаревших вещей, связей или идей и научиться контролировать собственные эмоции. В то же время не стоит реагировать на чужую агрессию или давать волю гневу.
Пятница – суббота, 7–8 августа
25-й лунный день, который продлится почти двое суток, считается лучшим временем для масштабных свершений. Именно сейчас стоит смело воплощать амбициозные планы, действовать решительно и уверенно. Не позволяйте сомнениям, чрезмерной скромности или страху перед временными трудностями остановить вас.
Воскресенье, 9 августа
Напряженный день с высоким риском споров и конфликтов. Его лучше посвятить домашним делам, созданию уюта и спокойному отдыху. От принятия важных решений и участия в бессмысленных ссорах в этот день желательно воздержаться, чтобы не тратить силы и энергию.
Читайте также:
- Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно мыть, а какие - никогда
- Пустые внутри - какая ошибка при закрутке портит огурцы
- Можно ли спилить ветки дерева соседа над своим огородом: всё решает один нюанс
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред