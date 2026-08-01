Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Кратко:
- Пострадали три НПЗ в Башкортостане
- Повреждены четыре российских РЛС в Краснодарском крае
- Среди целей - заводы "Башнафти" и комплексы "Подлет-К1" и "Каста-2Е2"
В ночь на 1 августа дроны СБУ нанесли удары по объектам топливной и военной инфраструктуры России. Поражены три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане и четыре радиолокационные станции в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, беспилотники атаковали НПЗ в городе Уфа. Речь идет о предприятиях "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новийл" и "Башнафта-Уфанефтехим", входящих в структуру "Башнафты". Объекты расположены примерно в 1600 километрах от государственной границы Украины.
Эти заводы являются частью одного из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России. Их общая мощность составляет более 23 млн тонн нефти в год.
"Уфа является одним из ключевых центров нефтепереработки РФ, а местные НПЗ обеспечивают производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, смазочных материалов и другой продукции, которая используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии", - отметили в СБУ.
Смотрите видео с последствиями атаки:
Помимо нефтеперерабатывающих заводов, беспилотники СБУ нанесли удары по военным объектам РФ в Краснодарском крае.
Были поражены четыре радиолокационные станции, которые российские войска используют для обнаружения воздушных целей. Среди них:
- три РЛС "Подлет-К1";
- одна РЛС "Каста-2Е2".
В СБУ подчеркнули, что нефтеперерабатывающие заводы остаются законными целями, поскольку обеспечивают российские войска топливом и приносят доходы, которые Кремль использует для финансирования войны. В спецслужбе заявили, что продолжат наносить удары по объектам, которые помогают России вести боевые действия.
Остановятся ли удары по российским НПЗ - мнение эксперта
Украина не планирует прекращать удары по энергетической инфраструктуре России, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, увеличение производства украинских беспилотников и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб российским нефтяным предприятиям.
"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломить хребет России", - отметил Загородний.
Он добавил, что публично Украина говорит только о стремлении к миру, поскольку это является условием международной поддержки.
Удары по российским НПЗ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, OSINT-каналы зафиксировали звуки взрывов и сообщения о поражении промышленного объекта в Перми. Местные очевидцы описали крупное возгорание на заводе.
Губернатор Волгоградской области подтвердил ночные взрывы и пожары на объектах топливно-энергетического комплекса и в логистических помещениях. Согласно официальному сообщению региональных властей, были зафиксированы попадания по НПЗ и складам в Волгограде и Зеленодольске.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении сообщил о ночных ударах по морской и топливной инфраструктуре России. В обращении также отмечается, что были нанесены удары по трём НПЗ в Башкортостане и потоплен контейнеровоз "Янина".
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Об источнике: СБУ
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