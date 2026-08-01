Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Дроны СБУ нанесли удары по объектам топливной и военной инфраструктуры РФ.

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Дроны СБУ разнесли нефтяной гигант в Уфе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Пострадали три НПЗ в Башкортостане

Повреждены четыре российских РЛС в Краснодарском крае

Среди целей - заводы "Башнафти" и комплексы "Подлет-К1" и "Каста-2Е2"

В ночь на 1 августа дроны СБУ нанесли удары по объектам топливной и военной инфраструктуры России. Поражены три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане и четыре радиолокационные станции в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, беспилотники атаковали НПЗ в городе Уфа. Речь идет о предприятиях "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новийл" и "Башнафта-Уфанефтехим", входящих в структуру "Башнафты". Объекты расположены примерно в 1600 километрах от государственной границы Украины.

видео дня

Эти заводы являются частью одного из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России. Их общая мощность составляет более 23 млн тонн нефти в год.

"Уфа является одним из ключевых центров нефтепереработки РФ, а местные НПЗ обеспечивают производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, смазочных материалов и другой продукции, которая используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии", - отметили в СБУ.

Смотрите видео с последствиями атаки:

Последствия атаки БПЛА в Уфе / Фото: скриншот

Помимо нефтеперерабатывающих заводов, беспилотники СБУ нанесли удары по военным объектам РФ в Краснодарском крае.

Были поражены четыре радиолокационные станции, которые российские войска используют для обнаружения воздушных целей. Среди них:

три РЛС "Подлет-К1";

одна РЛС "Каста-2Е2".

В СБУ подчеркнули, что нефтеперерабатывающие заводы остаются законными целями, поскольку обеспечивают российские войска топливом и приносят доходы, которые Кремль использует для финансирования войны. В спецслужбе заявили, что продолжат наносить удары по объектам, которые помогают России вести боевые действия.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Остановятся ли удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетической инфраструктуре России, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, увеличение производства украинских беспилотников и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб российским нефтяным предприятиям.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломить хребет России", - отметил Загородний.

Он добавил, что публично Украина говорит только о стремлении к миру, поскольку это является условием международной поддержки.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, OSINT-каналы зафиксировали звуки взрывов и сообщения о поражении промышленного объекта в Перми. Местные очевидцы описали крупное возгорание на заводе.

Губернатор Волгоградской области подтвердил ночные взрывы и пожары на объектах топливно-энергетического комплекса и в логистических помещениях. Согласно официальному сообщению региональных властей, были зафиксированы попадания по НПЗ и складам в Волгограде и Зеленодольске.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении сообщил о ночных ударах по морской и топливной инфраструктуре России. В обращении также отмечается, что были нанесены удары по трём НПЗ в Башкортостане и потоплен контейнеровоз "Янина".

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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