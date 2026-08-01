"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

Ключевые тезисы:
- Трамп не уверен, передавала ли Россия Ирану разведывательные данные
- Заявления Трампа в отношении Кремля часто противоречат друг другу
- Белый дом сознательно оставляет себе пространство для маневра
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки, несмотря на то, что о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Такая осторожность - не случайность, а сознательная тактика Белого дома. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.
По словам аналитика, подобная неопределенность в риторике американского лидера - дело обычное, и объясняется она не недостатком информации, а политическим расчетом.
"Он вообще ни в чём не уверен. Повторюсь, комментировать Дональда Трампа очень сложно, потому что сегодня он говорит одно, завтра - другое. Его заявления часто противоречат друг другу", - отметил Семиволос.
Почему признание стало бы проблемой для Вашингтона
Эксперт объясняет, что официальное подтверждение связи Москвы и Тегерана поставило бы американскую администрацию перед необходимостью действовать, а не только комментировать ситуацию.
"Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт", - отмечает Семиволос.
Именно нежелание брать на себя обязательства, по мнению аналитика, и определяет манеру общения президента США с журналистами и политическими оппонентами.
"Поскольку Дональд Трамп пока не хочет этого делать, он будет изворачиваться, как змея на сковороде, чтобы оставить себе это окно возможностей", - подытожил директор Центра ближневосточных исследований.
Заявления Трампа о войне РФ против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что война в Украине завершится до конца его президентского срока. Он также утверждал, что Путин готов пойти на сделку в контексте возможного завершения конфликта. Срок его президентских полномочий истекает в январе 2029 года.
Он также заявлял, что намерен лично обратиться к диктатору Владимиру Путину с вопросом о передаче Россией спутниковых снимков Ирану. Он отметил, что это якобы мало повлияло на американскую операцию.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликовал фото с совместной встречи в Белом доме. Двусторонняя встреча состоялась в Белом доме за закрытыми дверями и, по сообщению Reuters, длилась чуть больше часа.
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О персоне: Игорь Семиволос
Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.
Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.
Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.
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