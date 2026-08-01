Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

Юрий Берендий
1 августа 2026, 15:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Семиволос считает, что официальное признание сотрудничества России с Ираном заставит Белый дом принимать неудобные решения.
Эксперт разъяснил противоречивые заявления президента США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп не уверен, передавала ли Россия Ирану разведывательные данные
  • Заявления Трампа в отношении Кремля часто противоречат друг другу
  • Белый дом сознательно оставляет себе пространство для маневра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки, несмотря на то, что о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Такая осторожность - не случайность, а сознательная тактика Белого дома. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

По словам аналитика, подобная неопределенность в риторике американского лидера - дело обычное, и объясняется она не недостатком информации, а политическим расчетом.

видео дня

"Он вообще ни в чём не уверен. Повторюсь, комментировать Дональда Трампа очень сложно, потому что сегодня он говорит одно, завтра - другое. Его заявления часто противоречат друг другу", - отметил Семиволос.

Почему признание стало бы проблемой для Вашингтона

Эксперт объясняет, что официальное подтверждение связи Москвы и Тегерана поставило бы американскую администрацию перед необходимостью действовать, а не только комментировать ситуацию.

"Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт", - отмечает Семиволос.

Именно нежелание брать на себя обязательства, по мнению аналитика, и определяет манеру общения президента США с журналистами и политическими оппонентами.

"Поскольку Дональд Трамп пока не хочет этого делать, он будет изворачиваться, как змея на сковороде, чтобы оставить себе это окно возможностей", - подытожил директор Центра ближневосточных исследований.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что война в Украине завершится до конца его президентского срока. Он также утверждал, что Путин готов пойти на сделку в контексте возможного завершения конфликта. Срок его президентских полномочий истекает в январе 2029 года.

Он также заявлял, что намерен лично обратиться к диктатору Владимиру Путину с вопросом о передаче Россией спутниковых снимков Ирану. Он отметил, что это якобы мало повлияло на американскую операцию.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликовал фото с совместной встречи в Белом доме. Двусторонняя встреча состоялась в Белом доме за закрытыми дверями и, по сообщению Reuters, длилась чуть больше часа.

Читайте также:

О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Иран Дональд Трамп Игорь Семиволос
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:37Синоптик
Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

15:59Война
Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

14:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Последние новости

16:37

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:35

Духовка засияет как новая: простой способ убрать даже многолетний нагарВидео

16:27

Денежный магнит на пороге: как коврик у двери привлекает богатство

16:22

Болезненная потеря для РФ: названы новые вероятные вражеские цели для обстреловВидео

15:59

Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
15:56

"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

15:40

Пугают с первого взгляда: три даты рождения с мощнейшей энергетикой

15:29

Путинист Тарзан булит Королеву за внешний вид: какую операцию требует

15:14

Листья на огурцах желтеют: дело не в болезни, а в одной распространенной ошибке

Реклама
15:11

Курорт для шейхов: в горах остались сотни никому не нужных замковВидео

15:09

Гороскоп на завтра, 2 августа: Тельцам — неожиданность, Львам — угроза

15:07

Одна ошибка может лишить урожая: о чем "говорит" листва томатовВидео

14:54

Растворю все: украинка с самыми огромными скулами решила удалять филлеры

14:53

Джордж Клуни с семьей срочно покинул свой дом во Франции - что случилось

14:51

Китайский гороскоп на завтра, 2 августа: Быкам — равновесие, Свиньям — романтика

14:29

Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

14:26

Кабачки перестали плодоносить: четыре причины остановки урожая посреди лета

14:14

Можно ли спилить ветки дерева соседа над своим огородом: все решает один нюансВидео

13:55

Леся Никитюк поделилась секретом восстановления после бессонных ночей

13:38

Собака преодолела 965 километров и вернулась к хозяевам спустя 5 летВидео

Реклама
13:22

Трамп резко изменил мнение о ракетах к Patriot для Украины: чего боятся в СШАФото

13:22

Можно ли мыть ламинат уксусом: эксперты по уборке дали неожиданный ответВидео

12:44

Названы месяцы рождения людей, чья жизнь кардинально изменится после 60 лет

12:41

Пыль исчезнет на несколько недель: необычный способ облегчить уборкуВидео

12:28

Главный враг и идеальная пара: с какими знаками Раку лучше не связываться

11:51

Массированный удар по Крыму: в Генштабе сообщили о поражении важных объектов РФ

11:49

Почему 2 августа нельзя работать в саду и на огороде: какой церковный праздник

11:13

Что посадить рядом с гортензией: шесть цветов для роскошной клумбыВидео

11:03

ДНК-тест ради забавы раскрыл 30-летнюю тайну семьи: узнали слишком поздно

10:47

Переговоры между Украиной и РФ могут вскоре возобновиться – Рубио

10:21

Девять жертв и лишь одна сбитая баллистика: детали ракетного удара РФ по Киеву

10:10

КНУ воплощает цифровизацию в жизнь: университет начал сотрудничество с "Дією"

09:58

Захват сел "на бумаге" продолжается: генералы РФ лгут Путину об успехах

09:42

Обстрел Киева: Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины

09:25

Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

09:10

Взрывы в Крыму: дроны и ракеты атаковали объекты в Севастополе и Керчи

09:10

Звезда "Универа" раскрыла истинное лицо коллег по сериалу

08:39

США больше не будут руководить помощью Украине в рамках НАТО - Politico

08:33

Хотел целовать туфли: в РФ опустили Соседова, который унизил Пугачеву

08:27

Ночной удар по энергетике оккупантов: горит Зуевская ТЭС, Бердянск без света

Реклама
08:21

Три знака почувствуют надежду, которой давно не хватало: что изменится

07:36

Ночная атака на Киев: количество погибших и раненых увеличилосьФото

05:43

Земле грозит мощная магнитная буря: ученые сделали пугающее открытие

05:11

Древнее украинское слово "студенець": что оно на самом деле означает

04:15

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

03:11

Даты рождения самых умных людей — что говорят нумерология и наука

02:31

У одного знака зодиака в августе 2026 исполнится желание: гороскоп Таро на месяцВидео

02:01

В каком возрасте нужно ограничивать экранное время для детей: предупреждение ученых

01:50

В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять