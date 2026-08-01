"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

Семиволос считает, что официальное признание сотрудничества России с Ираном заставит Белый дом принимать неудобные решения.

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Эксперт разъяснил противоречивые заявления президента США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Трамп не уверен, передавала ли Россия Ирану разведывательные данные

Заявления Трампа в отношении Кремля часто противоречат друг другу

Белый дом сознательно оставляет себе пространство для маневра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки, несмотря на то, что о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Такая осторожность - не случайность, а сознательная тактика Белого дома. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

По словам аналитика, подобная неопределенность в риторике американского лидера - дело обычное, и объясняется она не недостатком информации, а политическим расчетом.

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"Он вообще ни в чём не уверен. Повторюсь, комментировать Дональда Трампа очень сложно, потому что сегодня он говорит одно, завтра - другое. Его заявления часто противоречат друг другу", - отметил Семиволос.

Почему признание стало бы проблемой для Вашингтона

Эксперт объясняет, что официальное подтверждение связи Москвы и Тегерана поставило бы американскую администрацию перед необходимостью действовать, а не только комментировать ситуацию.

"Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт", - отмечает Семиволос.

Именно нежелание брать на себя обязательства, по мнению аналитика, и определяет манеру общения президента США с журналистами и политическими оппонентами.

"Поскольку Дональд Трамп пока не хочет этого делать, он будет изворачиваться, как змея на сковороде, чтобы оставить себе это окно возможностей", - подытожил директор Центра ближневосточных исследований.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что война в Украине завершится до конца его президентского срока. Он также утверждал, что Путин готов пойти на сделку в контексте возможного завершения конфликта. Срок его президентских полномочий истекает в январе 2029 года.

Он также заявлял, что намерен лично обратиться к диктатору Владимиру Путину с вопросом о передаче Россией спутниковых снимков Ирану. Он отметил, что это якобы мало повлияло на американскую операцию.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликовал фото с совместной встречи в Белом доме. Двусторонняя встреча состоялась в Белом доме за закрытыми дверями и, по сообщению Reuters, длилась чуть больше часа.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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