Кабачки перестали плодоносить: четыре причины остановки урожая посреди лета

Растение может выглядеть здоровым, но уже само себе отправило сигнал завершить сезон.

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Нет кабачков на кустах - что нужно срезать и когда сеять? / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Почему здоровый куст кабачков перестает завязывать плоды

Что делает с пыльцой жара выше 32 градусов

Как один переросший кабачок останавливает урожай

Даже при правильном уходе здоровый куст кабачков может прекратить плодоношение. Жизненный цикл культуры - один из самых коротких в огороде. Пик длится всего около четырех недель, после чего куст сворачивает работу.

Как пишет Rural Sprout, кабачки прекращают завязывать плоды по четырем основным причинам: тепловой стресс, нехватка опылителей, перезревший плод на лозе и естественное старение растения.

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Жара делает пыльцу стерильной

Первый фактор - температурный. В сильную жару растение выпускает преимущественно мужские цветки, а женских для оплодотворения почти не остается. Если столбик держится на уровне 32 градусов Цельсия неделю и дольше, пыльца погибает и становится стерильной. Отдельного вмешательства такая ситуация не требует: при грамотном притенении куст восстановится сам, когда температура спадет.

Недостаток опылителей

Вторая причина видна по желтеющим и опадающим со стебля женским цветкам. Проверить версию просто - если за пять минут на грядке не удается заметить ни одного насекомого, дело в опылении. Долгосрочное решение может быть в том, чтобы посадить цветы на овощных грядках, а быстрое - в ручном переносе пыльцы.

Если вы решите посадить цветы на грядке, то стоит остановить свой выбор на алиссуме душистом. Этот однолетник нарастает быстро, а высеять его можно даже посреди сезона, получив цветение примерно через полтора месяца. Каждый мелкий цветок наполнен нектаром и дает медовый аромат, который срабатывает для пчел как звонок к обеду.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Один переросший плод выключает грядку

Третий сценарий выглядит парадоксально: куст в идеальном состоянии, но новых завязей нет. Причина в биологии растения, у которого за короткую жизнь есть ровно одна задача, и урожай для соседей в нее не входит.

"Всё просто: кабачки нужны для размножения. Как только они этого добьются, они с радостью закроют сезон", - отмечает автор Rural Sprout.

Механизм такой: спрятавшийся под листом плод с созревшими семенами подает лозе сигнал, что миссия выполнена. Дальше энергия на новые завязи не расходуется, и запоздалый сбор гиганта ситуацию уже не меняет.

Отсюда следует практический вывод: осматривать посадки стоит ежедневно, приподнимая листву, а сами кусты - прореживать обрезкой, чтобы переросшим плодам было сложнее скрыться от глаз.

Соседство для кабачков / Инфографика: Главред

Как продлить сбор кабачков до осени

Четвертая причина не лечится вовсе - растение просто исчерпывает ресурс. График предсказуем: первые одну-три недели после всходов идет активный вегетативный рост, с четвертой по шестую появляются цветки и первые плоды, а с шестой по десятую наступает самый продуктивный отрезок. Затем куст резко замедляется.

Если пик совпал с волной жары, вспышкой мучнистой росы или атакой огуречного жука, компенсировать потерю за счет продления сезона не получится.

Если вы хотите выращивать кабачки до конца сезона, то стоит высадить новые семена. В прогретой почве кабачки всходят за несколько дней (максимум за неделю). Таким образом, новый куст, посеянный в середине лета, выйдет на пик плодоношения ровно тогда, когда первый начнет сдавать позиции. Этот же прием работает для желтых кабачков с изогнутой шейкой и патиссонов.

Смотрите видео - Что делать, если кабачки, томаты и огурцы "жируют":

Как писал Главред, базилик хорошо растет рядом со многими другими растениями. Более того, он может улучшить вкус своих соседей, а его сильный запах способен отпугивать распространенных садовых вредителей, таких как тля и паутинный клещ. Базилик прекрасно уживается рядом с другими травами, а также овощами и фруктами. Эксперты по садоводству назвали лучших "соседей" для базилика.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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