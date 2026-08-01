В Полтаве прогремели взрывы, разрушен терминал НП: что будет с посылками

В результате вражеской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой пошты" в Полтаве.

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РФ ударила по терминалу Новой почты / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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РФ разрушила сортировочный терминал "Новой пошты" в Полтаве

НП обещает компенсировать клиентам заявленную стоимость отправлений

В результате российской атаки в пятницу был разрушен сортировочный терминал "Новой пошты" в Полтаве, погибших и пострадавших нет, сообщили в компании.

"В результате вражеской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой пошты" в Полтаве. Сотрудники находились в укрытиях, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

В компании обещают компенсировать клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

"Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой пошты", – подчеркнули в пресс-службе.

/ Новая почта

Почему Россия начала применять для ударов по Украине ракеты С-400

Россия все чаще использует для атак по территории Украины ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-400, который изначально предназначен для поражения воздушных целей. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

По его словам, применение этих ракет свидетельствует о стремлении российского командования сохранить интенсивность обстрелов, несмотря на возможный дефицит других типов вооружения, в частности баллистических ракет. Он отметил, что после испытаний Россия убедилась, что ракеты С-400, запущенные из Брянской области, способны достигать Киева.

Эксперт также считает, что у РФ сохраняются определенные запасы таких боеприпасов, а их использование может быть связано с попыткой поддерживать высокий темп атак и оказывать психологическое давление. Кроме того, по его мнению, российская сторона рассчитывает использовать ситуацию, связанную с возможной нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, и внимательно следит за информационным пространством.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

Ранее российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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Об источнике: "Новая почта" "Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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