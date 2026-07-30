Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа

Последний месяц лета сулит украинцам ряд изменений.

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Что изменится с 1 августа 2026 года в Украине - список / Коллаж: Главред

С 1 августа 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений, которые коснутся миллионов граждан. Они затронут мобилизацию, пенсионное обеспечение, банковские переводы, субсидии, работу индивидуальных предпринимателей, образование и правила продажи косметической продукции. Главред собрал основные нововведения последнего месяца лета.

Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца

Со 2 августа состоится очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены на 90 дней - до 31 октября 2026 года. Это означает, что все действующие правила мобилизации остаются в силе.

В то же время появляется несколько практических нововведений.

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Во-первых, совершенствуется механизм автоматического продления отсрочек. Если раньше военнообязанным нередко приходилось лично обращаться в ТЦК из-за технических сбоев, то теперь в таких случаях предусмотрен упрощенный порядок продления отсрочки.

Во-вторых, продолжается подготовка к реформированию системы территориальных центров комплектования. Массовых изменений в работе ТЦК в августе пока не будет, однако правительство продолжает обновлять процедуры бронирования, электронного учета и взаимодействия между государственными реестрами.

Жилищные ваучеры для ВПЛ - кто лишится права на получение средств

С 1 августа 2026 года в Украине вступят в силу новые правила предоставления жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий. В то же время правительство расширило возможности использования такой помощи и разрешило сочетать ее с программой льготного кредитования "еОселя".

На первом этапе жилищные ваучеры будут доступны переселенцам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Номинал ваучера составляет 2 млн грн. Эти средства можно использовать для покупки жилья, инвестирования в его строительство или в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту.

В то же время с 1 августа вводятся новые ограничения. Согласно постановлению Кабинета Министров № 723, в предоставлении жилищного ваучера будет отказано, если заявитель, его супруг или супруга либо несовершеннолетние дети после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным образом отчудили жилье, уже получают или получали государственную поддержку по ипотечным программам, а также зарегистрировали или задекларировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.

В то же время новые требования не будут распространяться на тех, кто уже получил жилищный ваучер или подал заявление на его оформление до вступления изменений в силу.

Кроме того, правительство разрешило использовать жилищный ваучер в сочетании с программой "еОселя". Отныне его можно направить на частичную оплату жилья, в частности в качестве первого взноса по льготной ипотеке. Однако воспользоваться такой возможностью можно только при соблюдении определенной последовательности: сначала необходимо получить жилищный ваучер, а уже после этого оформлять ипотечный кредит. Если же человек сначала стал участником программы "єОселя", а затем обратился за ваучером, получить такую помощь он уже не сможет.

Оформить пенсию станет проще - для кого меняются правила

Со 2 августа 2026 года в Украине вступят в силу новые правила назначения пенсий. Отныне украинцам будет проще подтвердить страховой стаж, ведь Пенсионный фонд больше не будет требовать документов, которые уже содержатся в государственных реестрах, а также будет помогать гражданам собирать необходимые документы для оформления или перерасчета пенсии.

Одним из ключевых изменений станет возможность зачисления в страховой стаж отдельных периодов работы, даже если работодатель не уплатил единый социальный взнос (ЕСВ). Это будет касаться случаев, когда у предприятия есть задолженность по уплате ЕСВ, но оно подало отчетность, подтверждающую начисление работнику заработной платы и взносов в размере не менее минимального страхового взноса. Такие периоды будут учитываться при определении права на пенсию, хотя и могут не повлиять на размер будущих выплат.

Также Пенсионный фонд будет обязан содействовать гражданам в подтверждении страхового стажа. Если документов не хватит, специалисты должны помочь их получить, а в случае отказа в назначении пенсии из-за недостаточного стажа - объяснить, как его можно подтвердить. В частности, сделать это можно с помощью данных реестра застрахованных лиц, архивных документов, сведений о выплате заработной платы, банковских документов, показаний свидетелей или через суд.

В то же время массового повышения пенсий в августе не предусмотрено, поскольку плановая индексация состоялась еще в марте. Однако отдельные категории пенсионеров и в дальнейшем будут получать возрастные доплаты: 300 гривен - лица в возрасте от 70 до 74 лет, 456 гривен - пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет, а 570 гривен - украинцы, которым исполнилось 80 лет и более. Доплаты назначаются при условии, что размер пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Кроме того, в августе Пенсионный фонд проведет индивидуальные перерасчеты для граждан, у которых появились основания для увеличения выплат, в частности в связи с приобретением дополнительного страхового стажа после выхода на пенсию, изменением статуса или подачей документов, влияющих на размер пенсии.

Субсидии в августе - кому нужно повторно подать заявление

С августа для большинства украинцев правила назначения жилищных субсидий не изменятся - помощь на отопительный и неотопительный сезоны, рассчитанную на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года, Пенсионный фонд уже продлил автоматически. В то же время отдельным категориям граждан, которые еще не оформили субсидию или у которых изменились жизненные обстоятельства, необходимо подать новое заявление.

Повторно обратиться в Пенсионный фонд необходимо украинцам, в жилье которых фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано, арендаторам, которые снимают жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, а также тем, кто планирует получить субсидию на приобретение сжиженного газа или твердого или жидкого печного топлива. Подать заявление также должны внутренне перемещенные лица, если они сменили фактическое место жительства.

Кроме того, переоформить субсидию необходимо в случае изменения состава домохозяйства, перечня жилищно-коммунальных услуг или других обстоятельств, влияющих на право на получение государственной помощи или ее размер.

Подать заявление на назначение жилищной субсидии можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП, через уполномоченных представителей органов местного самоуправления, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Банки начнут более строго проверять переводы

С 1 августа 2026 года в Украине начнет действовать первый этап новых ограничений на переводы средств для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Соответствующие изменения предусмотрены обновленной редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который украинские банки подписали 14 мая.

Новые лимиты коснутся только тех ФЛП и компаний, которые банки отнесут к категории вновь созданных или неактивных ("спящих"). К остальным клиентам, а также к лицам с подтвержденными доходами, зарплатным клиентам и волонтерам, которых банки идентифицировали в соответствии с требованиями НБУ, ограничения применяться не будут.

На первом этапе для новых и неактивных ФЛП будут установлены следующие максимальные суммы переводов:

для предпринимателей первой группы - до 600 тыс. грн в месяц;

для ФЛП второй и третьей групп - до 3 млн грн в месяц.

Для новых и неактивных юридических лиц предельный объем переводов составит до 5 млн грн в месяц.

Второй этап введения ограничений начнется с ноября 2026 года. Тогда лимиты станут более жесткими: для ФЛП первой группы их уменьшат до 400 тыс. грн, для ФЛП второй и третьей групп - до 1 млн грн, а для "спящих" юридических лиц - до 2 млн грн в месяц.

Отдельно Меморандум предусматривает ограничения и для клиентов без документально подтвержденных доходов. Для клиентов с высоким уровнем риска месячный лимит на переводы составляет 50 тыс. грн, а для клиентов с низким и средним уровнем риска - 100 тыс. грн.

В банках также обращают внимание, что понятие "вновь созданный ФЛП" определяется в соответствии с внутренними правилами финансового учреждения. В зависимости от банка к этой категории могут относить предпринимателей, работающих от шести до двенадцати месяцев.

Для ФЛП меняется налоговая отчетность

С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые правила подачи Налогового расчета сумм доходов физических лиц, удержанного налога и единого социального взноса (ЕСВ). В частности, для физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вводится квартальная форма отчетности с разбивкой показателей по каждому месяцу квартала.

В то же время налоговые агенты (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) уже с августа будут отчитываться по новой форме за июль 2026 года.

Новые формы налогового расчета и порядок их заполнения были утверждены Министерством финансов и вступили в силу 17 июля. До перехода на квартальную отчетность предприниматели могут подавать расчет по действующей месячной форме. При этом дублировать уже поданные отчеты не нужно: если расчет за все месяцы квартала уже подан, повторно отчитываться после введения новой формы не придется. Если же отчетность подана не за все месяцы, квартальный расчет нужно будет подать только за те периоды, которые остались неохваченными.

Также налогоплательщикам следует помнить, что до 10 августа необходимо подать отчетность за второй квартал 2026 года. Как и ранее, налоговый расчет подается только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам.

В Украине изменятся правила продажи косметики - что это означает для покупателей

С 3 августа 2026 года в Украине полностью вступит в силу Технический регламент на косметическую продукцию. Отныне все косметические средства, которые впервые будут вводиться в оборот после этой даты, должны соответствовать новым требованиям безопасности и пройти процедуру государственной нотификации. Данное нововведение гармонизирует украинское законодательство с европейскими нормами и призвано усилить контроль за качеством косметики, поступающей на рынок.

Для покупателей это означает, что новая косметическая продукция будет проходить более строгий контроль перед продажей. Производители, импортеры и дистрибьюторы будут обязаны подтверждать безопасность товаров и вносить информацию о них на специальный государственный портал. Кроме того, за каждое косметическое средство будет отвечать так называемое "ответственное лицо", которое будет нести юридическую ответственность за соответствие продукции установленным требованиям и ее безопасность для потребителей.

В то же время украинцам не придется отказываться от косметики, которая уже находится в продаже. Продукцию, введенную в оборот до 3 августа 2026 года, разрешено реализовывать до истечения срока ее годности.

Контроль за выполнением новых требований будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Ведомство будет проводить плановые и внеплановые проверки производителей, импортеров и продавцов косметической продукции.

Правительство отмечает, что полное вступление в силу Технического регламента является одним из шагов на пути к гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза. Ожидается, что новые правила повысят уровень защиты потребителей и обеспечат единые требования к качеству и безопасности косметической продукции независимо от страны ее происхождения.

"Пакет школяра" -как подать заявку

С августа в Украине начнутся первые выплаты в рамках государственной программы "Пакет школяра". Семьи, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, смогут получить единовременное пособие в размере 5000 гривен на подготовку к учебному году.

Средства будут предоставляться в безналичной форме и предназначены для приобретения школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых товаров для первоклассника.

Право на выплату имеют один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины. Также пособие предусмотрено для иностранцев и лиц без гражданства, законно проживающих в Украине вместе с ребенком, лиц со статусом беженца или нуждающихся в дополнительной защите, а также законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В то же время выплата не будет назначена, если ребенок находится за границей или проживает на временно оккупированной территории, для которой официально не определена дата окончания оккупации.

Подать заявление можно через приложение "Дія" или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обратиться необходимо не позднее 1 ноября текущего учебного года.

После получения заявления Пенсионный фонд в течение 10 рабочих дней проверяет информацию и передает ее в уполномоченный банк, который открывает или подтверждает специальный счет для зачисления средств.

Если заявление подано через "Дію", деньги автоматически поступят на виртуальную "Дія.Карту". В случае подачи заявления в бумажном виде выплата может быть зачислена как на "Дія.Карту", так и на другой специальный счет в одном из банков-участников программы.

Если специальный счет для участия в других государственных программах уже открыт, повторно оформлять его не нужно. Если таких счетов несколько, средства автоматически поступят на последний открытый. Неиспользованные по назначению средства будут возвращены в Пенсионный фонд.

День Независимости будет рабочим

Несмотря на то, что День Независимости 24 августа является государственным праздником, дополнительного выходного дня украинцы в 2026 году не получат. Причина - действие военного положения, во время которого нормы законодательства о переносе праздничных выходных не применяются. Впрочем, отдельные работодатели могут самостоятельно установить выходной день для своих работников.

Тариф на передачу электроэнергии в августе изменят - сколько это будет стоить

С 1 августа 2026 года в Украине вступит в силу новый тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям НЭК "Укрэнерго". Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно решению регулятора, тариф составит 928,45 грн за МВт·ч без НДС, что примерно на 25% больше, чем действует сейчас. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии установлен отдельный, более низкий тариф - 563,26 грн за МВт·ч.

В структуре тарифа отдельно предусмотрена составляющая на выполнение специальных обязательств по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников. Она составляет 365,19 грн за МВт·ч.

В НКРЭКП подчеркнули, что решение не означает автоматического повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Речь идет исключительно о тарифе на передачу электроэнергии по магистральным сетям, который оплачивают поставщики электроэнергии и крупные потребители. Для населения действующий тариф на электроэнергию остается без изменений.

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию - кому придется переехать

В Днепропетровской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью и угрозы жизни гражданского населения объявлена обязательная всеобщая эвакуация населения из девяти населенных пунктов Синельниковского района.

Соответствующее решение было принято на основании распоряжения начальника Днепропетровской областной военной администрации № 1278/0/527-26 от 3 июля 2026 года.

Эвакуация касается жителей следующих населенных пунктов:

Бондарево;

Бунчужное;

Веселый Кут;

Волчанское;

Дебальцево;

Луговое;

Охотниче;

Перевальское;

Пришиб.

Эвакуационные мероприятия будут продолжаться в течение 30 дней, начиная с 3 июля 2026 года.

Для приема эвакуированных определены три транзитных пункта:

с. Волосское, ул. Набережная, 39;

г. Днепр, площадь Вокзальная, 15;

г. Днепр, ул. Сергея Нигояна, 53.

Жители, нуждающиеся в помощи с эвакуацией, могут обратиться на бесплатную горячую линию Днепропетровской области 0-800-336-085 или в гуманитарные организации, задействованные в проведении эвакуации.

Власти также предупредили, что после завершения эвакуации в указанных населенных пунктах будет прекращено предоставление медицинских, социальных, административных и части коммунальных услуг.

В Днепропетровской ОГА подчеркнули, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно.

Курс доллара в августе – сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой, в августе на валютном рынке будут действовать две группы факторов: одни будут поддерживать стабильность гривны, другие - оказывать краткосрочное давление на курс. Одним из главных изменений последнего месяца лета станет сезонное оживление спроса на иностранную валюту.

По словам Лесового, со второй половины августа украинские компании начнут активнее покупать валюту для импорта природного газа, топлива, энергетического оборудования, комплектующих и других товаров, необходимых для подготовки к осенне-зимнему сезону.

Кроме того, часть бизнеса будет формировать валютный запас из-за военных и энергетических рисков.

"Одновременные закупки валюты большим количеством импортеров могут ситуативно усиливать давление на межбанковский рынок", - пояснил банкир.

Еще одним фактором в августе останется ситуация на мировом нефтяном рынке. Если цены на нефть будут расти или возникнут новые проблемы с логистикой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, украинским импортерам придется тратить больше валюты на закупку топлива.

"Топливо является валютным "лакмусом". Его удешевление снижает спрос на валюту и инфляционное давление. Подорожание, напротив, увеличивает расходы импортеров, логистических компаний и производителей", - отметил Лесовой.

В то же время в конце лета традиционное сезонное подешевение овощей, фруктов и отдельных продуктов питания может частично компенсировать подорожание импортных товаров и топлива.

Однако, несмотря на сезонный рост спроса на валюту, серьезного давления на гривну не ожидается. Согласно базовому сценарию банка, в течение августа курс доллара будет находиться в пределах 44,5–45,5 грн, а курс евро - 51–52,5 грн.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Цены на продукты - сколько придется платить в августе

В августе 2026 года украинцев не ждет резкий скачок цен на продукты, однако отдельные категории товаров все же подорожают. Наибольшее влияние на стоимость продуктов питания окажут цены на топливо, логистика, энергоносители и сезонные факторы. В то же время овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Как рассказал Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сейчас продолжается пик сезона овощей открытого грунта, поэтому до начала сентября существенного подорожания этой категории не ожидается.

"Сейчас продолжается пик реализации овощей открытого грунта. До начала сентября цены на них будут оставаться относительно стабильными. В то же время они и так примерно на 15–20 % выше, чем были в прошлом году в этот же период", - отметил Марчук.

В то же время эксперт предупреждает, что уже в августе может вырасти стоимость хлеба. Одной из главных причин станет подорожание топлива, ведь логистика является важной составляющей себестоимости производства.

"Цены на топливо являются одним из ключевых факторов формирования стоимости хлеба. Это и доставка сырья, и логистика готовой продукции. Кроме того, на себестоимость влияет повышение зарплат работникам и расходы на энергоносители. Уже в августе хлеб может подорожать примерно на 2–2,5%, а до конца года - еще ориентировочно на 10%", - пояснил он.

По словам Марчука, к концу лета может вырасти и стоимость молочной продукции.

"Молоко может подорожать до 10%. На это будут влиять логистические расходы, цены на энергоносители и формирование новой кормовой базы после сбора урожая", - сказал эксперт.

В то же время существенных изменений на рынке мяса пока не прогнозируется.

"Мясная группа сейчас остается достаточно стабильной. Если и будет рост, то в пределах 1,5–2%", - отметил Марчук.

Что касается фруктов, ситуация менее оптимистична. Из-за весенних заморозков урожай отдельных культур пострадал, поэтому цены остаются выше, чем ожидалось.

"Абрикосы и клубника уже начали дорожать из-за завершения сезона. В то же время высокими остаются цены на голубику, малину и яблоки. Последствия майских заморозков не прошли бесследно, поэтому цены на эти фрукты пока держатся на высоком уровне", - пояснил он.

При этом эксперт не прогнозирует нового повышения стоимости сливочного масла.

"Масло уже находится на очень высоком ценовом уровне. Дальнейший рост может привести к тому, что потребители просто начнут отказываться от этого продукта или будут искать более дешевые альтернативы", - отметил Марчук.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с топливом. Если его стоимость будет и дальше расти, это впоследствии скажется и на продуктах питания.

"Если цены на топливо будут и дальше повышаться, это повлияет на логистические расходы. Но эффект не будет мгновенным. Уже ближе к середине августа станет понятно, насколько подорожание топлива отразится на стоимости продуктов", - подчеркнул он.

В то же время новый урожай зерновых, по словам Марчука, наоборот, не станет причиной подорожания продуктов.

"Сейчас цены на зерно внутри Украины снижаются из-за сложностей с экспортом. Новый урожай реализуется по более низким ценам, поэтому сам по себе он не создает предпосылок для подорожания продукции. Другой вопрос – как этой ситуацией воспользуются переработчики при формировании конечной стоимости товаров", – подытожил эксперт.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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