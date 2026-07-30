За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробности

Оккупанты запустили более 70 ракет и 280 дронов по домам украинцев. Президент назвал главной причиной жертв задержки с поставками ракет для систем ПВО.

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Ракетный удар по Украине 30 июля: РФ атаковала десять областей / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Ключевые тезисы:

В Радушном ракета разрушила жилой дом, погибла семья

По Украине известно о восьми погибших

Оккупанты применили более 70 ракет и 280 дронов

Российская баллистическая ракета вдребезги разрушила обычный жилой дом в селе Радушное на Днепропетровщине, под завалами погибли родители и трое детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и раскрыл подробности ночной вражеской атаки по Украине.

"Сегодня ночью из-за российского ракетного удара в Радушном на Днепровщине погибли родители и три ребенка. Еще двух детей достали из-под завалов живыми. Обычный жилой дом, который вдребезги разнесла баллистическая ракета", - написал президент.

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Одновременно спасательные работы продолжались и во Львове, где ракета также попала в жилой дом. На данный момент неизвестен полный масштаб жертв в городе, разбор завалов там ещё не завершён.

"Во Львове сейчас тоже продолжаются работы на месте попадания по дому – разбирают завалы, ищут людей. Всего по стране на данный момент известно о восьми погибших людях. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Задействованы все необходимые службы", - сообщил Зеленский.

РФ атаковала десять областей Украины

Масштаб ночного удара вышел далеко за пределы одного региона - под обстрел попала почти половина страны. Президент перечислил территории, пострадавшие от ракетно-дронового удара, а также привёл данные о количестве применённого оружия.

"Под ударами этой ночью были Киев и область, Днепропетровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винничина, Черкасчина и Ивано-Франковщина. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры. В этом ударе было более 70 ракет, и значительное количество – баллистические. Еще более 280 ударных дронов", - отметил Зеленский.

Несмотря на масштаб атаки, украинской противовоздушной обороне удалось нейтрализовать значительную часть воздушных целей. Президент отдельно подчеркнул роль мобильных огневых групп в борьбе с крылатыми ракетами.

"Более 260 дронов удалось уничтожить. Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма", - подчеркнул Зеленский.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Президент призвал партнёров ускорить поставки ракет для ПВО

Главным выводом из ночной трагедии Зеленский назвал нехватку международной помощи в защите украинского неба. Он обратился напрямую к союзникам, указав на прямую связь между задержками поставок и количеством жертв среди мирного населения.

"Этот российский террор снова доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня", - заявил президент.

"Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает!" - добавил Зеленский.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 30 июля (с 18:00 29 июля) армия страны-агрессора РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также были атакованы: Днепропетровская, Сумщская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.

"Особенность массированной атаки - одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества "баллистики" и крылатых ракет", - сообщили в ВС ВСУ.

Движение ракет и дронов во время атаки 30 июля 2026 / t.me/mon1tor_ua

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА разных типов:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс;

9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23;

61 крылатая ракета Х-101/Калибр;

284 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников разных типов:

1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400/KN-23;

54 крылатые ракеты Х-101/Калибр;

265 враждебных БпЛА разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях. Информация о восьми ракетах уточняется.

Отчет ВС ВСУ - 30 июля 2026 / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и других регионах.

По данным мониторов, основной целью удара оккупантов был Запад Украины. РФ сделала ставку на большое количество ракет - почти 50% достигли западных регионов. Атака проведена в несколько волн, включая применение крылатых ракет наземного базирования.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Рано утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. Повреждены два жилых дома.

По последним данным мэра Садового, два человека во Львове считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице. Один человек – в тяжелом состоянии.

Поврежден 21 дом, а также два детских сада и школа.

В пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ещё восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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