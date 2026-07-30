"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБР

Главное:
- В более чем 100 ТЦК по всей Украине проводят обыски
- Правоохранители расследуют факты содействия уклонению от мобилизации за деньги
- Следователи также проверяют случаи превышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК
Следователи Государственного бюро расследований утром 30 июля проводят масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней по всей Украине.
Следственные действия проводятся в более чем 100 ТЦК и СП различных уровней в большинстве регионов страны. Об этом сообщают в ГБР.
"Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных", - говорится в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы, а не реакцией на отдельный резонансный случай.
"Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг", - отметили в ведомстве.
По результатам следственных действий ожидается задержание и предъявление подозрения фигурантам в различных регионах страны.
ТЦК - последние новости
Как писал Главред, в Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло смертельное нападение на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.
Напомним, Мстислав Баник сообщил о планах реформы территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для мобилизационных процедур.
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Об источнике: ГБР
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
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