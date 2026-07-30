"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБР

Продолжается операция "Честный призыв", которую ДБР проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.

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В более чем 100 ТЦК по всей Украине сейчас проводятся обыски / Коллаж: Главред, фото: ГБР, скриншот

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В более чем 100 ТЦК по всей Украине проводят обыски

Правоохранители расследуют факты содействия уклонению от мобилизации за деньги

Следователи также проверяют случаи превышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК

Следователи Государственного бюро расследований утром 30 июля проводят масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней по всей Украине.

Следственные действия проводятся в более чем 100 ТЦК и СП различных уровней в большинстве регионов страны. Об этом сообщают в ГБР.

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"Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных", - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы, а не реакцией на отдельный резонансный случай.

"Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг", - отметили в ведомстве.

По результатам следственных действий ожидается задержание и предъявление подозрения фигурантам в различных регионах страны.

ТЦК - последние новости

Как писал Главред, в Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло смертельное нападение на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.

Напомним, Мстислав Баник сообщил о планах реформы территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для мобилизационных процедур.

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Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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