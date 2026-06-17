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В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

Юрий Берендий
17 июня 2026, 17:01
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Реформа ТЦК предусматривает усиление контроля, изменение их функций и введение прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур, сообщили в Минобороны.
В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится
Мобилизация в Украине — в Минобороны раскрыли первые детали реформы ТЦК / Коллаж: Главред

О чем сказал Мстислав Баник:

  • Функции ТЦК будут распределены между другими учреждениями без замкнутого цикла
  • Насилие и нарушения прав человека в ТЦК категорически недопустимы
  • Во всех центрах комплектования Украины проведут служебные проверки

В Министерстве обороны анонсировали реформу территориальных центров комплектования, которая предусматривает изменение нынешней системы работы. Одним из ключевых нововведений должно стать распределение функций ТЦК между различными учреждениями, а также создание отдельных центров для прохождения мобилизационных процедур. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник в посте в Facebook.

Поводом для очередного обсуждения изменений стали резонансные события в одном из центров комплектования в Одесской области. После этого в оборонном ведомстве провели экстренное совещание с участием Командования Сухопутных войск и инициировали дополнительный контроль за работой таких учреждений.

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"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны", — подчеркнул Баник.

По его словам, после совещания запланированы служебные проверки во всех ТЦК и СП в Украине. Особое внимание будет уделено обращениям граждан, касающимся возможного незаконного удержания людей, применения силы или других неправомерных действий. Также военное руководство призвали к более открытому общению с обществом и полному взаимодействию с правоохранительными органами.

В Министерстве обороны считают, что подобные случаи в очередной раз продемонстрировали необходимость системных изменений в сфере мобилизации и воинского учета.

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации", — сообщил заместитель министра.

Отдельный акцент в ходе реформы планируется сделать на условиях пребывания граждан во время прохождения необходимых процедур. Речь идет о создании специальных хабов для ожидания медицинских комиссий, отправки в учебные центры и воинские подразделения.

"Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", — отметил Баник.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Остановят ли мобилизацию после завершения боевых действий — комментарий эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что после прекращения боевых действий Украине понадобится ориентировочно 300–500 тысяч военнослужащих для проведения ротации личного состава.

По его словам, значительная часть военных находится на службе с 2014 года, а некоторые уже почти четыре года непрерывно находятся на фронте, что приводит к физическому и психологическому истощению. В связи с этим возникнет необходимость их замены, поэтому без дальнейшей мобилизации обойтись будет сложно.

Эксперт также подчеркнул, что в таких вопросах не стоит поддаваться популизму, поскольку это может иметь серьезные негативные последствия.

"Да, люди хотят прекращения боевых действий, но этим мы не решим окончательно проблему в виде России у нас под боком. Сосед-агрессор останется, и все существующие проблемы тоже. Поэтому этот вопрос требует таких серьезных решений", — подытожил он.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, что масштабная реформа мобилизации ВСУ стартует в Украине в июне и предусматривает изменение подхода к службе, контрактам и денежному обеспечению военных. Первый этап реформ сосредоточен на существенном повышении зарплат и создании системы контрактов. Второй этап будет касаться непосредственно новой модели мобилизации, призванной сделать службу более предсказуемой и справедливой.

Отметим, что заместитель министра обороны Мстислав Баник анонсировал обновленную концепцию реформы мобилизации, которая изменит подход к мобилизации в Украине и затронет около 2 миллионов военнообязанных, в частности тех, кто находится в розыске. По его словам, нововведения помогут дать гражданам четкое представление о сроках службы и улучшить условия прохождения мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил обеспокоенность нарушениями прав граждан во время мобилизации, отметив, что игнорирование таких проблем затрудняет реализацию реформы и требует неотложных действий со стороны Минобороны.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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