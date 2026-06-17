Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

Министерство обороны готовит масштабную реформу, которая предусматривает изменение подходов к мобилизации и активное привлечение иностранцев в ряды Сил обороны.

https://glavred.info/ukraine/otslezhivanie-mobilizovannyh-i-prizyv-po-novomu-v-minoborony-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10773533.html Ссылка скопирована

В Минобороны рассказали об изменениях в мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП

Что сказал Михаил Федоров:

Украина готовит крупную реформу комплектования и выплат для пехоты

К штурмовым действиям на передовой планируют активно привлекать иностранцев

Изменить модель мобилизации невозможно без четких сроков службы

Украина готовит масштабную реформу комплектования войск, которая предусматривает привлечение иностранцев в боевые подразделения, повышение выплат пехоте и дальнейшую трансформацию системы мобилизации. В Министерстве обороны считают, что сначала необходимо устранить ключевые проблемы на фронте, а уже потом менять сам механизм призыва. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу Pressing.

"Я очень осторожно отношусь вообще к теме мобилизации и рекрутинга, потому что есть военные, которые сегодня вместе с полицией активно занимаются вопросами мобилизации. ТЦК совместно с полицией осуществляет этот процесс. Есть определенные военные планы, которые нужно выполнять, есть операции, есть определенный план мобилизации", — сказал он.

видео дня

По словам чиновника, при подготовке изменений власти детально проанализировали весь путь человека после поступления на военную службу. Речь идет не только о комплектовании частей, но и о потерях личного состава на разных этапах, причинах самовольного оставления частей и эффективности распределения бойцов между подразделениями.

В центре новой концепции — укрепление подразделений, которые непосредственно держат оборону на передовой.

"Мы предложили комплексную реформу, которая позволит решить вопросы пехоты на первой линии, обеспечить действительно достойную заработную плату для нашей пехоты и привлечь достаточное количество иностранцев в Силы обороны Украины", — отметил он.

Что предусматривает реформа военной службы / Инфографика: Главред

Одним из ключевых элементов изменений должно стать создание условий для рекрутинга граждан других государств. Правительство рассчитывает, что частные компании также присоединятся к поиску кандидатов для службы в украинской армии.

"Мы открываем рынок для создания компаний, которые будут заниматься рекрутингом иностранцев, чтобы 20–30%, а возможно, и до 50% людей на первой линии среди штурмовиков были иностранцами, которые за высокую заработную плату воюют в Украине", — сказал он.

В министерстве также провели анализ эффективности использования человеческих ресурсов. Часть данных не разглашается из соображений безопасности, однако признают, что значительное количество мобилизованных не попадает непосредственно на линию боевого столкновения.

Отдельно ведомство занялось цифровым контролем прохождения всех этапов после получения повестки. Для этого был запущен проект "Чекин мобилизованного", который позволяет отслеживать передвижение человека от ТЦК и ВЛК до учебного центра и боевой части.

В ходе сбора информации выявили ряд несоответствий в документах и учёте. По словам Федорова, случались ситуации, когда мобилизованный не прибывал к месту службы, но при этом не числился в розыске. Из-за недостаточной цифровизации части процессов такие ситуации оставались незамеченными, поэтому сейчас в системе пытаются навести порядок.

Следующим этапом после реализации первой части реформы должно стать обновление самой модели мобилизации. Федоров считает, что сделать её эффективной невозможно без решения базовых вопросов для военнослужащих.

"Ты не можешь изменить этот процесс, если нет нормального контракта, нет сроков службы, нет отсрочки, нет возможности перевестись и гарантии, что человек будет служить именно на той должности, на которую подписывал контракт. Поэтому сначала нужно было решить эти фундаментальные проблемы", — подчеркнул он.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Как снижение мобилизационного возраста повлияет на войну — комментарий эксперта

Военный журналист и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Киев24, что снижение мобилизационного возраста в Украине потенциально может быть эффективным шагом, однако такое решение должно приниматься взвешенно и с учетом всех последствий.

По его словам, международная практика свидетельствует о том, что привлечение более молодых военнослужащих может быть результативным. В качестве примера он привел США и Израиль, где молодые люди в возрасте от 19 лет активно участвуют в выполнении боевых задач.

"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — подытожил он.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

В июне в Украине стартует масштабная реформа ВСУ с двухэтапными изменениями, которая предусматривает существенное повышение выплат для пехоты и обновление контрактной службы. Советник министра обороны Сергей Стерненко рассказал, что вторая фаза будет сосредоточена на модернизации мобилизации и привлечении иностранцев в боевые подразделения. Это важный шаг для укрепления обороноспособности страны.

Отметим, что в июне начнут действовать и новые правила мобилизации с повышением минимальных зарплат для военнообязанных, а также изменениями в списках для бронирования работников. Юрист Никита Муренко подчеркнул, что пересмотр квот и критериев критичности предприятий повлияет на порядок бронирования участников мобилизации. Такие изменения делают систему более адаптивной к реалиям войны.

Как ранее сообщал Главред, Министерство обороны работает над обновленной концепцией мобилизации, которая предусматривает четкие и прогнозируемые условия службы для военных. Заместитель министра Мстислав Баник отметил, что реформирование системы должно устранить неопределенность в отношении сроков службы, условий контрактов и прав военнослужащих, что поможет повысить эффективность комплектования и боевые возможности ВСУ.

Другие новости:

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред