Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУ

В июне в Украине стартует масштабная реформа ВСУ, которая будет проходить в два этапа.

В Украине старт армейской реформы запланирован уже на июнь и будет проходить в два этапа. Второй этап будет сосредоточен на изменениях в подходах к мобилизации. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, первый этап коснется изменений в системе денежного обеспечения военных, обновления контрактной модели службы и внедрения механизмов, которые могут предусматривать возможность демобилизации. В частности, планируется существенное повышение выплат для пехотинцев.

"Первый этап начнется в июне. Он будет касаться изменений в денежном обеспечении. Украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем получают сейчас. Появится система контрактов, действительно появится, а не так, как было раньше", - сказал Стерненко.

Отдельно он отметил, что рассматривается подход, при котором военные смогут получить право на демобилизацию в порядке очередности.

"Должны быть установлены, сейчас я очень-очень осторожно говорю, не сроки службы, а возможность демобилизоваться в порядке очередности в зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто раньше начал службу, будут иметь первоочередное право на демобилизацию", - пояснил советник министра обороны.

Каким будет второй этап реформы

Второй этап реформы, который начнется позже, коснется изменений в системе мобилизации. По словам Стерненко, она претерпит существенное переформатирование и больше не будет похожа на нынешнюю модель.

"По мобилизации будут очень серьезные изменения. Она точно перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас. Но здесь я никаких деталей озвучивать не буду. Ведь для того, чтобы все произошло правильно, нужно помолчать до того момента, когда все начнется. Будем привлекать больше иностранцев на военную службу", - добавил он.

Как могут изменить подход к мобилизации - мнение нардепа

Нардеп Сергей Нагорняк заявил в эфире Новини.Live, что в Украине могут пересмотреть действующие правила бронирования работников в рамках мобилизации. По его словам, работники ТЦК и СП могут получить более широкие полномочия, в частности возможность мобилизовывать даже тех сотрудников, которые сейчас имеют бронь от предприятий.

Такие изменения рассматриваются из-за нехватки личного состава в армии, а частичная отмена бронирования может стать одним из способов доукомплектования ВСУ. Нагорняк подчеркнул, что подобные решения принимаются "не от хорошей жизни".

Напомним, 1 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы Сил обороны, которая должна изменить систему управления, финансирования и комплектования армии. Первые результаты ожидаются уже в июне.

Как сообщал Главред, масштабная реформа ВСУ охватит службу, контракты, ротации и денежное обеспечение. Предусматривается новая модель контрактов (6–10 месяцев для отдельных категорий и 2+ года для новобранцев). Минимальное денежное обеспечение планируется повысить до 30 тыс. грн, с дополнительными выплатами за участие в боевых действиях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что полноценная демобилизация во время военного положения пока невозможна, однако государство работает над созданием механизма, который даст военным понятные сроки службы и возможность планирования будущего.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

