Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

Руслан Иваненко
7 мая 2026, 18:55
Посол рассказал о трех возможных форматах мобилизации и их роли в укреплении обороноспособности страны
Залужный, ВСУ
Дипломат подчеркнул необходимость масштабных реформ ВСУ

Кратко:

  • Залужный представил модель "умной" мобилизации
  • Предложил три формата с учетом войны и технологий
  • Демобилизацию назвал опасным популизмом

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне. В то же время он заявил, что разговоры о демобилизации в нынешних условиях являются опасным популизмом.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ сказал во время выступления на Defence24 Days 2026, текст которого опубликовала "Украинская правда".

Три формата мобилизации

Залужный предложил модель мобилизации, учитывающую технологическое развитие, демографическую ситуацию и затяжной характер войны. Она может реализовываться в трех форматах.

"Не говоря пока о деталях такой мобилизации, поскольку это потребует именно научного подхода в определении ее основных показателей, в современных условиях такая мобилизация, при условии технологизации войны, будет возможна по следующим типам", — сказал посол.

Первый вариант предполагает минимальное влияние войны на повседневную жизнь большинства населения. Часть функций могут выполнять частные военные компании, а добровольцев — стимулировать финансово. Также возможна передача частному сектору функций подготовки, в частности офицерского состава.

Второй тип — общенациональная мобилизация с четко определенными сроками службы и объемами привлечения граждан. Он предполагает высокие требования к персоналу и прозрачный процесс подготовки и службы.

"Особенностью такой мобилизации будут высокие требования к персоналу в плане их интеллектуализации и максимально открытого самого процесса. Такой процесс будет сопровождаться абсолютно четкими определенными сроками как подготовки, так и самого прохождения службы, и будет представлять собой непрерывный процесс подготовки и ротаций", — пояснил Залужный.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

По его словам, такая модель позволит избежать внутренней дестабилизации и ощущения несправедливости в обществе. Он сравнил этот подход с системой, действующей в Израиле.

"Когда сам факт постоянной готовности государства обеспечить свою безопасность становится главным фактором стабильной и прогнозируемой жизни. Наиболее уязвимым вопросом в таком случае является именно возрастной ценз, где предпочтение отдается более молодому и качественному пополнению", — отметил посол.

Третий формат, по его словам, может быть временным решением на переходный период — с частичной передачей функций частным компаниям и совершенствованием действующей системы.

"Тогда, вероятно, существует третий тип мобилизации, как временный, — это частичная передача отдельных функций частным компаниям и продолжение совершенствования существующей системы через открытый диалог с обществом, а особенно с молодежью, о новой системе прохождения службы, четких сроках подготовки и четких условия службы и перспективы в дальнейшем", — рассказал дипломат.

Необходимые условия для реформы и демобилизации

Залужный подчеркнул, что реализация таких подходов требует масштабных реформ в ВСУ, модернизации военно-промышленного комплекса и изменения системы подготовки резерва.

Отдельно он высказался по поводу демобилизации, подчеркнув, что она возможна только при наличии соответствующих условий.

"Сейчас Украина ведет войну за выживание с врагом, который превосходит ее по численности населения и ресурсам. Поэтому в нынешних украинских реалиях все призывы к демобилизации военных являются ничем иным, как политическим популизмом, не имеющим за собой никакого смысла", — подчеркнул экс-глава ВСУ.

Будет ли эффективным снижение мобилизационного возраста в Украине — мнение эксперта

Военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине может дать определенный результат, однако такое решение должно приниматься очень осторожно.

Он подчеркивает, что ключевую роль играет не столько возраст мобилизованных, сколько уровень их подготовки и качество управления подразделениями. По словам эксперта, без надлежащей подготовки и эффективного командования такие изменения могут обернуться значительными и неоправданными потерями среди военных.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live.

Кроме того, Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Hromadske.

Напомним, что 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Об источнике: Украинская правда

"Украинская правда" — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

Война
В МВД назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву — СМИ

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожая

