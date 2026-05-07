РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидать

Украина не видит в этих инициативах реального намерения остановить войну и предупреждает о ответных мерах.

https://glavred.info/analytics/rf-blagaye-pro-peremir-ya-i-gotuye-udar-po-ki-10762787.html Ссылка скопирована

Перемирие 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, Минобороны РФ, Главред

Вы узнаете:

Почему РФ добивается перемирия 8-9 мая

Возможны ли удары по Москве 9 мая

Может ли РФ нанести удар по Киеву

Россия, продолжающая вооруженную агрессию против Украины, сорвала режим прекращения огня, инициированный Украиной с 6 мая. В то же время в Москве объявили перемирие на 8-9 мая и ожидают, что Киев его соблюдет.

Главред выяснил, что на самом деле стоит за заявлениями РФ о перемирии и возможны ли удары по Киеву или Москве.

видео дня

Позиция РФ относительно перемирия

Минобороны РФ 4 мая заявило о введении режима прекращения огня в войне против Украины на период 8-9 мая. В Москве утверждают, что перемирие объявлено по решению Владимира Путина в честь празднования Дня Победы.

В сообщении российского ведомства говорится, что РФ ожидает аналогичных шагов со стороны Украины. В то же время в Минобороны РФ заявили, что российские войска будут принимать меры для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 мая заявил, что объявленное Россией "перемирие" будет действовать 8-9 мая. По его словам, военный парад в Москве 9 мая состоится.

Песков также сообщил, что Владимир Путин находится под усиленной охраной на фоне заявлений о возможных угрозах со стороны Киева. Он отметил, что к мероприятиям 9 мая применяются дополнительные меры безопасности из-за "террористической угрозы".

В то же время в Кремле заявили, что не получали никакой официальной реакции на объявленный Россией режим тишины со стороны Украины. Песков подчеркнул, что Россия якобы открыта для дальнейших переговоров по войне в Украине и положительно оценивает посреднические усилия США, хотя сейчас американская сторона, по его словам, больше сосредоточена на других международных направлениях.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы поддержал инициативу Кремля о перемирии на 8-9 мая. В то же время предложение Владимира Зеленского о режиме тишины на 5-6 мая, которое сама же Россия и нарушила, она назвала "кровавым пиаром".

В МИД страны-агрессора пытаются убедить мир, что украинские мирные инициативы обусловлены лишь "тяжелым положением ВСУ на фронте", хотя Украина официально заявляла, что никаких реальных предложений о прекращении огня от Москвы не получала.

Какие цели в РФ может атаковать Украина

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в комментарии "Фокусу", что накануне 9 мая для Украины откроется так называемое "окно возможностей". По его словам, сейчас значительная часть российского ПВО сконцентрирована вокруг Москвы и Московской области, что автоматически ослабляет защиту других регионов и стратегических объектов в глубине РФ.

По мнению эксперта, появятся возможности для ударов по нефтеперерабатывающим заводам, военной инфраструктуре, логистическим узлам и другим критическим объектам. Наиболее уязвимым периодом может стать 8-10 мая, когда Россия еще не успеет вернуть системы ПВО обратно в регионы после их концентрации вокруг столицы.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

В то же время эксперт считает маловероятным удар прямо по Красной площади во время парада. Он объясняет это высокой плотностью российского ПВО в этом районе, а также присутствием большого количества гражданских лиц и представителей иностранных делегаций.

"Там будут не только российские военные или Путин, который является законной военной целью для Украины. Там также будут гражданские, представители иностранных делегаций, дипломаты. А Украина пытается избегать ударов, которые могут нанести большие жертвы среди гражданских или международный скандал", - отметил он.

Угрозы РФ атаковать Киев

Кроме того, Захарова сделала ряд резких заявлений на фоне приближения 9 мая. Она утверждала, что Россия якобы фиксирует угрозы ударов по Москве во время празднования парада.

На фоне панического страха перед возможными атаками на Москву во время парада российский МИД официально обратился к международным организациям и иностранным государствам. Захарова "настоятельно призвала" обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева.

"Мы не выступаем с позицией агрессии. Мы выступаем с позицией неизбежного ответа на агрессию", — цинично резюмировала Захарова 6 мая, при этом игнорируя тот факт, что именно РФ ежедневно атакует жилые кварталы украинских городов.

В то же время Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений", фактически имея в виду Киев.

"РФ будет препятствовать любым провокациям киевского режима... Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае попыток реализовать угрозы Зеленского на 9 мая", — сказала Захарова 7 мая.

Какова реакция Украины на угрозы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный Украиной режим тишины, который должен был начаться в полночь 6 мая, Россия так и не соблюдала. По его словам, как в течение вчерашнего дня, так и сегодня российская армия продолжает наносить удары, что в очередной раз подтверждает нежелание Москвы реально двигаться к прекращению боевых действий.

Под обстрелом оказались сразу несколько регионов, в частности Харьковская, Сумская, Донецкая и Херсонская области. Значительная часть атак, как отметил Зеленский, была направлена на объекты энергетической инфраструктуры, что свидетельствует о продолжении попыток давления на гражданскую систему жизнеобеспечения.

"Все это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня, и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это кратковременная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы. Украина будет действовать справедливо – со дня на день", – подчеркнул Зеленский.

НПЗ в России / Инфографка: Главред

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, то есть на каждый российский удар украинские силы будут отвечать дальнобойными ударами по определенным целям.

"Конкретные шаги для завершения войны необходимы, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России", – добавил он.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине существует большая угроза массированных ударов. По его словам, российская армия уже неоднократно перед объявлением так называемых "перемирий" прибегает к массированным обстрелам, пытаясь нанести максимальный ущерб еще до возможного временного затишья.

"Опять же, если посмотреть, когда был предыдущий крупный обстрел с применением гибридных атак, ракет всех видов и "Шахидов", то, судя по всему, мы как раз подошли к той точке, когда неделю, две, полторы, возможно, они будут это делать, поскольку у них есть возможности. Поэтому действительно стоит быть очень внимательными", — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Мониторинговые каналы предупреждают о повышенной угрозе массированных российских атак в ближайшие дни. По предварительной оперативной информации, враг может готовить комбинированный ракетно-дроновый удар ориентировочно в начале следующей недели — в период 10–13 мая. В то же время риск масштабной атаки сохраняется и до завершения текущей недели.

Во время обстрела Россия может применить стратегическую авиацию, крылатые ракеты типа 3М-14 "Калибр", баллистическое вооружение, а также ударные беспилотники. В то же время аналитики предупреждают, что атака может произойти и без подъема стратегических бомбардировщиков в воздух — с использованием морских носителей, наземных пусковых установок или дронов.

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Зачем Украина объявила перемирие 6 мая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина выступила с инициативой ввести режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 мая, чтобы проверить реальные намерения России относительно возможного прекращения огня.

В комментарии "24 Каналу" он пояснил, что украинская власть не питает иллюзий относительно истинных намерений Кремля, поскольку Москва, по его словам, не демонстрирует реального желания завершать войну или останавливать боевые действия. Подоляк отметил, что главной мотивацией российского руководства остается стремление обеспечить спокойное проведение парада 9 мая в Москве, избегая любых рисков для собственного имиджа.

"Президент четко говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России. И так в течение следующих дней, чтобы Россия действительно перестала убивать гражданское население. Ведь мы видим, что враг продолжает бить именно по гражданским, в отличие от Украины", — отметил советник главы ОП.

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8-9 мая

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности в комментарии изданию Kyiv Independent заявил, что Украина не планирует соблюдать так называемое "перемирие", объявленное Россией на 8-9 мая по случаю празднования Дня Победы. По его словам, Украина не видит практического смысла во временном прекращении боевых действий только ради проведения военного парада в Москве, особенно учитывая то, что Россия уже продемонстрировала нежелание соблюдать предыдущие договоренности о тишине.

Удары по РФ / Инфографика: Главред

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Александр Мережко подчеркнул, что Украина заинтересована не в краткосрочных паузах, а в реальном, полном и безусловном прекращении огня, которое могло бы стать первым шагом к стабильному миру. Он подчеркнул, что временное перемирие на несколько дней выглядит скорее как попытка Кремля гарантировать спокойное проведение парада 9 мая, чем как реальная мирная инициатива.

Чем выгодно перемирие для Украины

Военно-политический обозреватель Алексей Копытко в комментарии Главреду обратил внимание на то, что Москва в очередной раз демонстрирует истинное отношение к любым инициативам по "режиму тишины" — отвечая на них ударами по гражданским. Несмотря на масштаб российских атак, эксперт считает, что возможное краткосрочное прекращение огня 8-9 мая стоит рассматривать не через призму эмоций, а через военную целесообразность.

"Два дня перемирия — это шанс укрепить позиции, заменить людей, а кое-где — просто вывести из безнадежных мест. Погода сейчас не способствует никаким перемещениям. Ночь короткая, видимость отличная. Поэтому, если есть шанс на паузу — его нужно с умом использовать", — сказал Копытко.

При этом Копытко подчеркнул, что накопленные за время перемирия дроны и ракеты могут быть использованы уже после его завершения, а временное затишье не означает отказ от дальнейших действий.

Читайте также:

О личности: Алексей Копитько Советник министра обороны, блогер, журналист. Проживает в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред