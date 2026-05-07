Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

О чем идет речь в материале:
- Реакция рынка на налог на электромобили будет зависеть от его размера
- Если он будет высоким, то на рынке может возникнуть дисбаланс
- Также это может повлиять на сети зарядных станций
Реакция рынка на предложения о дополнительной финансовой нагрузке для владельцев электромобилей будет зависеть от того, насколько большим может быть потенциальный налог. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
"Если это будет несколько тысяч гривен, вероятно, он мало повлияет на поведение владельцев электромобилей. Но и пользы от него будет мало. Зато вред может быть — как минимум имиджевый. Это создаст лишние колебания на рынке", — подчеркнул он.видео дня
Эксперт добавил, что если же налог будет значительным и ощутимым, тогда на рынке может возникнуть дисбаланс.
"Как минимум — уменьшится количество покупок электромобилей. Начнут ли люди, у которых уже есть электромобили, массово их продавать — неизвестно, ведь все равно заряжаться и ездить на электромобиле дешевле, чем на автомобиле с ДВС", — говорит Бучацкий.
По его мнению, высокий налог также может повлиять на сети зарядных станций, сервисы и все бизнесы, которые существуют вокруг электромобилей.
"Если теоретически предположить, что электромобили перестанут быть столь привлекательными и их будут покупать меньше, это, конечно, повлечет за собой последствия для смежных отраслей. На мой взгляд, на данный момент нет однозначной политической воли вводить такие меры. Особенно на фоне евроинтеграции Украины и тех целей, которых добивается Европейский Союз. Я не думаю, что прямой налог на электромобили для условного дорожного фонда сейчас является перспективным решением", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что ввести высокий налог на электромобили, из-за которого они станут непривлекательными, — это также неправильный подход. Это может нанести прямой ущерб стране как минимум с точки зрения экологии и энергонезависимости.
"Нужно подходить комплексно. Нужно рассмотреть, какие существуют форматы, как это работает в странах Европы, и искать модель, более близкую к украинским реалиям. С одной стороны, должна быть социальная справедливость. С другой — польза для государства, а не вред", — подытожил Бучацкий.
Возвращение обязательного технического осмотра автомобилей
Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова ранее заявляла, что возвращение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в Украине может произойти очень быстро, несмотря на то, что необходимо урегулировать законодательство, подготовить станции и инфраструктуру.
По ее словам, с точки зрения нормативного регулирования Украина уже частично находится в этом процессе.
"На кого распространяются требования, какие будут нарушения и какова ответственность за них. Многое зависит от того, насколько жесткими будут эти требования и насколько тщательно наши партнеры будут контролировать их выполнение", — добавила она.
Налоги — последние новости
Как сообщал Главред, глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий говорил, что в Украине пока преждевременно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку доля такого транспорта в общем автопарке остается слишком низкой.
Также известно, что международные доноры настаивают на том, чтобы Украина изменила правила налогообложения зарубежных онлайн-покупок, введя НДС даже для недорогих посылок.
Кроме того, Верховная Рада 8 апреля в первом чтении поддержала так называемый законопроект о "налоге на OLX". Он предусматривает, что доходы, которые украинцы получают с помощью различных онлайн-платформ, будут облагаться налогом.
Читайте также:
- Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется заплатить
- Что известно о новом налоге для ФЛП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ
- Будут ли забирать старые автомобили у украинцев после техосмотра: адвокат объяснила правила
О личности: Станислав Бучацкий
Станислав Бучацкий — украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и председатель Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможивания и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, которые формируют его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред