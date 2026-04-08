Рада приняла законопроект о 'налоге на OLX': что изменится для украинцев

Главное:
- Рада приняла законопроект о налоге на цифровые платформы
- Он является частью обязательств Украины перед МВФ
- Законопроект предусматривает налогообложение доходов по ставке 5%
Верховная Рада в среду, 8 апреля, в первом чтении поддержала так называемый законопроект о "налоге на OLX". Это второй законопроект из пакета МВФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Известно, что решение о налоге для цифровых платформ поддержали 234 депутата.
"Это доработанный текст. Сейчас он не касается подержанных товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", — добавил он.
Что предусматривает законопроект
Стоит добавить, что речь идет о законопроекте №15111, который является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Он предусматривает, что доходы, которые украинцы получают с помощью различных онлайн-платформ, будут облагаться налогом. Например, это могут быть средства, полученные от деятельности на известных сервисах Glovo, Uklon, Bolt, OLX и т. д.
Законопроект предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.
Важно, что законопроект не будет касаться подержанных товаров, а самозанятые украинцы смогут платить налоги как обычные физические лица.
Кроме того, требование открывать специальные счета убрали, а также отказались от обязательного раскрытия банковской тайны.
Напомним, как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства за счет цифровизации и расширения функционала автоматизированной системы исполнительного производства.
Также 25 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом.
О личности: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
