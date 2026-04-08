Рада приняла законопроект о 'налоге на OLX': что изменится для украинцев

Решение поддержали 234 депутата.

Налоги для цифровых платформ

Рада приняла законопроект о налоге на цифровые платформы

Он является частью обязательств Украины перед МВФ

Законопроект предусматривает налогообложение доходов по ставке 5%

Верховная Рада в среду, 8 апреля, в первом чтении поддержала так называемый законопроект о "налоге на OLX". Это второй законопроект из пакета МВФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Известно, что решение о налоге для цифровых платформ поддержали 234 депутата.

"Это доработанный текст. Сейчас он не касается подержанных товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", — добавил он.

Голосование за законопроект №15111 / фото: t.me/yzheleznyak

Что предусматривает законопроект

Стоит добавить, что речь идет о законопроекте №15111, который является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Он предусматривает, что доходы, которые украинцы получают с помощью различных онлайн-платформ, будут облагаться налогом. Например, это могут быть средства, полученные от деятельности на известных сервисах Glovo, Uklon, Bolt, OLX и т. д.

Законопроект предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.

Важно, что законопроект не будет касаться подержанных товаров, а самозанятые украинцы смогут платить налоги как обычные физические лица.

Кроме того, требование открывать специальные счета убрали, а также отказались от обязательного раскрытия банковской тайны.

О личности: Ярослав Железняк Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

