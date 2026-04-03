Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

За посылки придется платить больше: "Укрпочта" повысила тарифы

Мария Николишин
3 апреля 2026, 20:30
Новые тарифы уже начали действовать с 1 апреля.
Новые тарифы на "Укрпочте" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ukrposhta

Кратко:

  • "Укрпочта" повысила тарифы на пересылку посылок
  • В частности, стоимость самых маленьких посылок выросла на 5 гривен
  • Причина поднятия цен – рост операционных расходов

С 1 апреля "Укрпочта" повысила часть тарифов на пересылку посылок. Об этом идет речь на сайте компании.

Отмечается, что для самых маленьких посылок стоимость повысилась на 5 грн. В то же время, часть приоритетных тарифов останется без изменений.

видео дня

"Более заметная корректировка будет касаться тех категорий, где действующие тарифы больше отставали от фактической себестоимости доставки. А также более габаритные отправления", - говорится в сообщении.

Новые тарифы на "Укрпочте"

Согласно новым расценкам, небольшую посылку (объемом до 1500 куб.см) отправить по Украине по базовому тарифу теперь стоит 50 грн. Цены на другие габариты:

  • от 1500 до 4000 куб.см – 55 грн;
  • от 4 000 до 8 000 куб.см – 80 грн;
  • от 8 000 до 20 000 куб.см – 85 грн;
  • от 20 000 до 80 000 куб.см – 140 грн;
  • от 80 000 до 120 000 куб.см – 150 грн.

Следует подчеркнуть, что новые тарифы установлены и на другие типы отправлений.

Тарифы "Укрпочта" / фото: скриншот

В то же время причиной повышения тарифов является рост операционных расходов, прежде всего на горючее, обслуживание инфраструктуры, поддержку непрерывной работы сети в условиях блекаутов.

"Дополнительное давление на расходы оказывают и последствия вражеских обстрелов. В частности, потребность в восстановлении автотранспорта и отделений", - подытожили в компании.

Ликвидация льгот на международные посылки

Как известно, Верховная Рада не поддержала законопроект, который должен был запустить автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы - от перевозочных сервисов до маркетплейсов и онлайн-аренды жилья.

Нардеп Ярослав Железняк говорил, что правительство готовилось существенно расширить законопроект, включив в него весь пакет требований МВФ. Среди запланированных норм:

  • ликвидация льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро;
  • введение НДС для ФЛП;
  • закрепление военного сбора на уровне 5% даже после завершения военного положения.

Тарифы – последние новости

Как сообщал Главред, из-за резкого подорожания горючего и роста расходов города по всей Украине вынуждены пересматривать и поднимать тарифы и условия работы общественного транспорта.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук говорил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

Кроме того, мобильный оператор Vodafone Украина объявил о значительном повышении тарифов на один из своих популярных пакетов.

Читайте также:

Об источнике: Укрпочта

Укрпочта – это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрпошта повышение тарифов новости Украины новые тарифы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять