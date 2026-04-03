За посылки придется платить больше: 'Укрпочта' повысила тарифы

Новые тарифы уже начали действовать с 1 апреля.

Новые тарифы на "Укрпочте"

Кратко:

"Укрпочта" повысила тарифы на пересылку посылок

В частности, стоимость самых маленьких посылок выросла на 5 гривен

Причина поднятия цен – рост операционных расходов

С 1 апреля "Укрпочта" повысила часть тарифов на пересылку посылок. Об этом идет речь на сайте компании.

Отмечается, что для самых маленьких посылок стоимость повысилась на 5 грн. В то же время, часть приоритетных тарифов останется без изменений.

"Более заметная корректировка будет касаться тех категорий, где действующие тарифы больше отставали от фактической себестоимости доставки. А также более габаритные отправления", - говорится в сообщении.

Новые тарифы на "Укрпочте"

Согласно новым расценкам, небольшую посылку (объемом до 1500 куб.см) отправить по Украине по базовому тарифу теперь стоит 50 грн. Цены на другие габариты:

от 1500 до 4000 куб.см – 55 грн;

от 4 000 до 8 000 куб.см – 80 грн;

от 8 000 до 20 000 куб.см – 85 грн;

от 20 000 до 80 000 куб.см – 140 грн;

от 80 000 до 120 000 куб.см – 150 грн.

Следует подчеркнуть, что новые тарифы установлены и на другие типы отправлений.

Тарифы "Укрпочта" / фото: скриншот

В то же время причиной повышения тарифов является рост операционных расходов, прежде всего на горючее, обслуживание инфраструктуры, поддержку непрерывной работы сети в условиях блекаутов.

"Дополнительное давление на расходы оказывают и последствия вражеских обстрелов. В частности, потребность в восстановлении автотранспорта и отделений", - подытожили в компании.

Ликвидация льгот на международные посылки Как известно, Верховная Рада не поддержала законопроект, который должен был запустить автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы - от перевозочных сервисов до маркетплейсов и онлайн-аренды жилья. Нардеп Ярослав Железняк говорил, что правительство готовилось существенно расширить законопроект, включив в него весь пакет требований МВФ. Среди запланированных норм: ликвидация льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро;

введение НДС для ФЛП;

закрепление военного сбора на уровне 5% даже после завершения военного положения.

Тарифы – последние новости

Как сообщал Главред, из-за резкого подорожания горючего и роста расходов города по всей Украине вынуждены пересматривать и поднимать тарифы и условия работы общественного транспорта.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук говорил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

Кроме того, мобильный оператор Vodafone Украина объявил о значительном повышении тарифов на один из своих популярных пакетов.

Об источнике: Укрпочта Укрпочта – это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия .

