Новый курс валют на 6 апреля: что будет с долларом и евро

НБУ обнародовал официальный курс валют на понедельник, 6 апреля.

Курс валют в Украине на 6 апреля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 6 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

На понедельник, 6 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,65 грн/долл., что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс доллара в Украине

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 50,31 грн/евро. Таким образом, гривна усилила свои позиции на 14 копеек.

Курс злотого на 6 апреля

3 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,77 грн/злот. 6 апреля курс установили на уровне 11,78 грн/злот, что на 1 копейку больше.

Что будет с гривной в 2026 году – мнение эксперта Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду , что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для больших колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте. "Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году", - говорит Новак.

Как сообщал Главред , на пятницу, 27 марта, доллар несколько вырос, а евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже показывает спад по отношению к украинской валюте.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний . Ведь, несмотря на сложную международную ситуацию, на рынке будет сохраняться относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что у Национального банка Украины есть рекордные золотовалютные резервы , которые позволили бы держать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, равно как и спекуляции на рынке горючего.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) – центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины – гривны. Также регулирует и наблюдает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает " Википедия ".

