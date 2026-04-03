Цены на дизель снова взлетели в Украине: сколько стоит топливо на АЗС 3 апреля

На украинских АЗС отмечены разнонаправленные изменения цен.

Цены на топливо в Украине

Главное из новостей:

Рынок топлива демонстрирует нестабильные колебания

Премиальные бензины на некоторых АЗС резко подешевели

Дизельное топливо подорожало в большинстве сетей

Цены на топливо в Украине снова изменились, но без резких скачков. По состоянию на пятницу, 3 апреля 2026 года, крупные сети АЗС обновили прайсы, и общая картина выглядит довольно неоднородно. Средняя стоимость бензина А-95 удерживается на уровне около 72,87 грн за литр, дизельного топлива – 88,01 грн.

Главред выяснил, что на рынке наблюдается смешанная динамика. В одной из сетей А-95 подешевел примерно на 9 копеек, тогда как премиальный А-95+ подешевел значительно ощутимее – более чем на 3 грн. Зато А-100, дизель и премиальный дизель подорожали менее чем на гривну.

В то же время бензин А-92 подешевел примерно на 9 копеек. Автогаз в среднем подешевел на 60 копеек, хотя в отдельных сетях, наоборот, немного подорожал – менее чем на 1 грн. Часть операторов оставила цены без изменений, что лишь подчеркивает разнонаправленность рынка.

Самое дорогое дизельное топливо традиционно предлагают Окко, WOG и Socar. Самые доступные цены сейчас у "Укрнафты" и "БРСМ-Нафты".

Следует добавить, что ресурс "Минфин", ссылаясь на данные "Консалтинговой группы А-95", приводит следующие усредненные показатели стоимости топлива по Украине:

бензин А-95 премиум – 75,56 грн/литр;

бензин А-95 – 71,81 грн/литр;

бензин А-92 – 66,46 грн/литр;

дизельное топливо – 86,87 грн/литр;

автогаз – 47,55 грн/литр.

Возможен ли дефицит дизельного топлива в Украине Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно усложняется и может стать критической уже в ближайшее время. По его словам, подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на товары, ведь транспортная составляющая заложена в их стоимость.

Как писал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.

Специалист по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

