В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

Инна Ковенько
20 марта 2026, 09:59
Максимальная сумма кешбэка — до 1000 грн на человека в месяц.
В Украине запущен
В Украине запущена программа "Кэшбэк на топливо" — когда и как получить деньги

С 20 марта в Украине заработала государственная программа "Кешбэк на топливо". Она предусматривает частичную компенсацию расходов украинцев на бензин.

Программа "топливного" кешбэка будет действовать до 1 мая 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько вернут за топливо

Согласно условиям программы, государство будет компенсировать часть стоимости топлива:

  • 15% — дизельное топливо;
  • 10% — бензин;
  • 5% — автогаз.

По оценкам правительства, экономия составит от 2 до 11 гривен на каждый литр в зависимости от вида топлива. Максимальный размер компенсации — до 1000 грн на человека в месяц.

Как получить компенсацию

Кешбэк на топливо действует в рамках уже существующей программы "Национальный кешбэк". Для того, чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:

  • Для тех, кто уже пользуется нацкешбеком, ничего менять не нужно — средства будут начисляться автоматически при оплате картой.
  • Новым участникам следует открыть специальную карту в банке-партнере и выбрать ее для выплат в приложении "Дія".

Компенсацию можно получить только на АЗС, участвующих в программе. Перечень таких станций доступен на официальных ресурсах.

Важно: оплата через приложение АЗС не дает права на кешбэк. Компенсацию можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля на заправке с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.

Когда деньги поступят на карту

Кешбэк за покупку топлива начисляется на следующий день после заправки, а выплата осуществляется до конца следующего месяца. Например, компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства нельзя снять наличными — они доступны только для безналичных расчетов. Использовать их можно на:

  • оплату коммунальных и почтовых услуг;
  • приобретение лекарств и медицинских изделий;
  • продукты украинского производства;
  • книги и печатную продукцию;
  • поддержку Вооруженных сил Украины;
  • благотворительность.

Общий лимит в рамках программы "Национальный кешбэк" остается неизменным — до 3 000 грн в месяц.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Кэшбэк на топливо — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы поддержки населения, направленные прежде всего на помощь пенсионерам и тем, кто больше всего страдает от ситуации на рынке топлива. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что правительство расширяет программу "Национальный кэшбэк", и теперь украинцы смогут получать возмещение также за покупку топлива на отечественных АЗС. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время, по прогнозу основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в течение недели цены на топливо в Украине будут продолжать расти: дизель может подорожать еще примерно на 6 гривен за литр, бензин — на 3–4 гривны, а автогаз — на 2–3 гривны.

О личности: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Юлия Свириденко Национальный кэшбэк
