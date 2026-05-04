'Должны быть готовыми': в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

В ГПСУ предупредили о потенциальных рисках использования Россией инфраструктуры Беларуси для обострения ситуации на границе с Украиной.

https://glavred.info/ukraine/dolzhny-byt-gotovymi-v-gpsu-zayavili-ob-aktivnosti-so-storony-belarusi-chto-izvestno-10761941.html Ссылка скопирована

В ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

О чем идет речь в материале:

В ГПСУ отметили активность со стороны Беларуси

Россия может использовать подготовленные Беларусью логистические маршруты и полигоны

На территории Беларуси фиксируется определенная активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может указывать на дальнейшее усиление военного взаимодействия с Россией. Об этом в комментарии Новини.Live сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"И несмотря на то, что на данный момент Россия не держит на территории Беларуси достаточных там своих сил или подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране, но в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, она, конечно, может быть использована Россией", — предупредил он. видео дня

Он подчеркнул, что подразделения разведок Министерства обороны и ГПСУ внимательно отслеживают возможные изменения ситуации, в частности перемещение российских военных формирований в Беларусь, которые, по его словам, не остаются без внимания.

"И в то же время мы должны быть готовы к любым событиям, к любому их развитию. И для этого мы должны иметь в первую очередь свои сильные оборонительные позиции", - указал он.

Демченко также отметил, что белорусская сторона, поддерживая Россию, пытается перекладывать ответственность за напряженность на Украину или даже страны Европы, представляя это как угрозу для себя и обосновывая необходимость поддержки со стороны РФ. По его мнению, это является элементом информационного воздействия и манипуляций, которые и в дальнейшем наблюдаются со стороны Беларуси.

"Наша задача – отразить любые попытки вторжения, а тем более противодействовать любым попыткам нагнетать ситуацию, особенно если будут провокационные действия непосредственно рядом с нашей границей", – подытожил он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Реальна ли угроза наступления со стороны Беларуси – мнение эксперта

Как писал Главред, на данный момент угроза со стороны Беларуси для Украины сводится преимущественно к информационному давлению, а признаков подготовки к реальным наступательным действиям не зафиксировано. Такую оценку высказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, отсутствуют сформированные штурмовые подразделения, нет развертывания необходимой инфраструктуры и надлежащего обеспечения, поэтому пока речь идет лишь о заявлениях, а не о практических шагах.

В то же время он подчеркнул, что Украина действует открыто, не скрывает данные о действиях противника, а наоборот — публично демонстрирует доказательства и распространяет их через СМИ.

"Поэтому, если речь пойдет не об информационных вбросах, а о реальной подготовке — например, непосредственном развертывании сил вблизи границы — мы это точно будем видеть и знать. Это уже не 2022 год, ситуация существенно иная", — подчеркнул Ягун.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 мая с территории Беларуси в воздушное пространство Украины залетел шар-ретранслятор, который используют для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее президент Владимир Зеленский также обращал внимание на необычную активность у границы со стороны Беларуси.

В то же время, по оценке бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сосредоточен на собственной безопасности и до сих пор избегает прямого втягивания армии в войну против Украины, несмотря на давление со стороны Кремля. Даже в критических условиях, по его мнению, вряд ли удастся заставить Минск начать полномасштабные боевые действия.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред