"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

Ягун пояснил, что нынешняя ситуация существенно отличается от той, которая была четыре года назад.

Виктор Ягун

Угроза со стороны Беларуси для Украины пока ограничивается информационным давлением, а реальных признаков подготовки к наступательным действиям нет. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"На данный момент нет сформированных штурмовых подразделений, нет развертывания соответствующей системы или надлежащего обеспечения. Поэтому, думаю, пока это только разговоры", — говорит Ягун.

Он отметил, что нынешняя ситуация выглядит скорее как информационный фон, который хоть и неприятен, но требует постоянного контроля и мониторинга. По его словам, украинская разведка способна своевременно реагировать, в том числе и превентивными ударами по территории противника, если возникнет такая необходимость.

В то же время Ягун подчеркнул, что нынешняя информационная борьба имеет иной характер, чем в предыдущие годы. Украина действует максимально открыто: не скрывает данных о действиях другой стороны, а наоборот — демонстрирует доказательства и распространяет их через СМИ.

"Поэтому, если речь пойдет не об информационных вбросах, а о реальной подготовке — например, непосредственном развертывании сил вблизи границы — мы это точно будем видеть и знать. Это уже не 2022 год, ситуация существенно иная", — подчеркнул Ягун.

Главред ранее писал, что, по последним данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении украинской территории и обустройство артиллерийских позиций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь.

Напомним, на данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещение техники или подтягивание к границе войск. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также уточнил, что перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.

Ранее ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

