Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

Инна Ковенько
22 апреля 2026, 12:26
Ягун пояснил, что нынешняя ситуация существенно отличается от той, которая была четыре года назад.
Виктор Ягун
Виктор Ягун / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны Беларуси

Угроза со стороны Беларуси для Украины пока ограничивается информационным давлением, а реальных признаков подготовки к наступательным действиям нет. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"На данный момент нет сформированных штурмовых подразделений, нет развертывания соответствующей системы или надлежащего обеспечения. Поэтому, думаю, пока это только разговоры", — говорит Ягун.

Он отметил, что нынешняя ситуация выглядит скорее как информационный фон, который хоть и неприятен, но требует постоянного контроля и мониторинга. По его словам, украинская разведка способна своевременно реагировать, в том числе и превентивными ударами по территории противника, если возникнет такая необходимость.

видео дня

В то же время Ягун подчеркнул, что нынешняя информационная борьба имеет иной характер, чем в предыдущие годы. Украина действует максимально открыто: не скрывает данных о действиях другой стороны, а наоборот — демонстрирует доказательства и распространяет их через СМИ.

"Поэтому, если речь пойдет не об информационных вбросах, а о реальной подготовке — например, непосредственном развертывании сил вблизи границы — мы это точно будем видеть и знать. Это уже не 2022 год, ситуация существенно иная", — подчеркнул Ягун.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Главред ранее писал, что, по последним данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении украинской территории и обустройство артиллерийских позиций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь.

Напомним, на данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещение техники или подтягивание к границе войск. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также уточнил, что перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.

Ранее ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.

О личности: Виктор Ягун

Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине белорусы Виктор Ягун
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:43Украина
Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:24Украина
Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять