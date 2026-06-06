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Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

Константин Пономарев
6 июня 2026, 17:31
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Археологи изучают уникальный золотой клад, пролежавший в земле более трех тысяч лет. Некоторые предметы не имеют аналогов в Европе.
Рабочие сделали неожиданное открытие
Рабочие сделали неожиданное открытие / Коллаж Главред, фото: Facebook, Forum Gesseler Goldhort

Вы узнаете:

  • Почему древнее золото закопали вдали от поселений
  • Зачем древние владельцы согнули золото перед захоронением
  • Как золотая брошь помогла раскрыть секрет прошлого

Во время строительства газопровода на севере Германии рабочие сделали неожиданное открытие, которое впоследствии признали одним из крупнейших доисторических золотых кладов Европы. Под землей более трех тысяч лет пролежал тайник с 117 золотыми артефактами общим весом около 1,7 килограмма.

Находка была сделана недалеко от деревни Гессель рядом с городом Сайк в апреле 2011 года. Археологи установили, что клад датируется примерно 1300 годом до нашей эры. Об этой истории вспоминает TCD.

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Драгоценности и золотые предметы были аккуратно сложены в льняной мешок, закрепленный шестью бронзовыми булавками, после чего намеренно закопаны.

Что нашли археологи

Среди найденных предметов оказались золотые спиральные кольца, цепочки, массивный браслет, витой нарукавник и уникальная брошь. Особенно ученых заинтересовала брошь из чистого золота длиной около 16 сантиметров. Перед захоронением ее специально согнули и извлекли застежку.

Под землей более трех тысяч лет пролежал тайник с 117 золотыми артефактами
Под землей более трех тысяч лет пролежал тайник с 117 золотыми артефактами / Фото: Forum Gesseler Goldhort

На поверхности украшения сохранились сложные узоры, включая символы солнца, концентрические кольца и орнамент в виде лестницы. По словам специалистов, подобных золотых брошей ранее не находили в Центральной Европе.

Тайна древнего золота

Эксперты считают, что многие золотые спирали использовались не как украшения, а в качестве своеобразной валюты бронзового века. Это позволяет предположить существование развитых торговых связей и сложной экономической системы более трех тысяч лет назад.

Первичный анализ показал, что золото могло попасть в Европу из Центральной Азии
Первичный анализ показал, что золото могло попасть в Европу из Центральной Азии / Фото: Forum Gesseler Goldhort

Первичный анализ показал, что золото могло попасть в Европу из Центральной Азии. В рамках нового исследовательского проекта ученые планируют выяснить происхождение металла, установить владельца сокровища и понять, почему столь ценный клад был спрятан под землей.

Археологи также отмечают, что предметы были тщательно собраны перед захоронением. Некоторые из них специально согнули, а все артефакты находились очень плотно друг к другу. Это указывает на то, что клад был создан осознанно и имел особое значение для своих владельцев.

Сегодня уникальная коллекция хранится в музее Forum Gesseler Goldhort и продолжает раскрывать новые тайны жизни людей бронзового века.

Ранее Главред писал о том, что мальчик нашел древний артефакт в пустыне. Археологи уже назвали находку уникальной, ведь она может пролить свет на связь набатейской культуры с греко-римским миром.

Также сообщалось о том, что на дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет. Археологи нашли десятки пушек и серебряные слитки с загадочной историей.

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