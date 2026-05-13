Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

Константин Пономарев
13 мая 2026, 16:47
Бетти и Роберт Фукс решили углубить пол во время ремонта и нашли старинные реликвии. Эксперты оценили находку в десятки тысяч долларов.
Супруги нашли золотые и серебряные монеты под полом старого дома / Коллаж Главред, фото: BNPS

  • Что супруги обнаружили во время углубления пола
  • Почему владельцы клада так и не вернулись за ним
  • Сколько денег принесли семье найденные монеты

Супружеская пара из Западного Дорсета (Англия) случайно обнаружила клад монет XVII века во время ремонта своего фермерского дома. Неожиданная находка пролежала под полом более 400 лет, а позже коллекцию продали на аукционе почти за 75 тысяч долларов (почти 3,3 млн гривен).

Супруги решили расширить пространство старого дома и углубить пол кухни. Во время работ Роберт Фукс ударил киркой по глиняной чаше, внутри которой находилось около 100 старинных монет времен английской гражданской войны. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Золотые и серебряные монеты

Клад, который позже получил название "Пуртонский клад монет", включал редкие золотые монеты времен Якова I и Карла I, а также серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I, Филиппа и Марии.

Специалисты оценили коллекцию как исторически важную, а ее стоимость на аукционе Duke’s Auction House составила примерно 75 тысяч долларов.

Монеты были проданы примерно за 75 тысяч долларов / Фото: BNPS

По словам Бетти Фукс, в момент находки она находилась дома с детьми, когда муж неожиданно позвонил ей с улицы. Мужчина рассказал, что наткнулся на что-то необычное во время раскопок, после чего начал складывать найденные монеты в ведро.

После обнаружения супруги сообщили о находке специалистам и передали монеты в British Museum для очистки и идентификации. Эксперты музея установили, что монеты были спрятаны примерно между 1642 и 1644 годами, в самый разгар гражданской войны.

Монеты были спрятаны примерно между 1642 и 1644 годами / Фото: BNPS

Историки отмечают, что в тот период жители Англии часто создавали тайники с деньгами и драгоценностями, опасаясь нападений солдат и конфискаций имущества. Во время войны как парламентские, так и роялистские войска нередко врывались в дома, требовали еду и забирали ценные вещи.

Об источнике: Popular Mechanics

