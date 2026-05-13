Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Этот день связан с важными церковными традициями, молитвами и семейными обычаями.

Когда Вознесение Господне в 2026 году

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в христианском календаре. В этот день верующие вспоминают событие, когда Иисус Христос после своего воскресения вознесся на небеса.

Многие украинцы уже интересуются, когда Вознесение Господне в 2026 году, какие традиции связаны с этим днем и что нельзя делать на праздник.

Когда Вознесение Господне в 2026 году

Праздник не имеет фиксированной даты, поскольку напрямую зависит от Пасхи.

Вознесение всегда отмечают на 40-й день после Воскресения Христова.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Вознесение Господне в 2026 году будут праздновать 21 мая.

Праздник традиционно выпадает на четверг.

Что означает праздник Вознесения

Согласно Библии, после воскресения Иисус Христос еще сорок дней находился на земле, общался с учениками и давал им наставления.

На сороковой день Христос вознесся на небо и воссоединился с Богом-Отцом.

Для верующих этот праздник символизирует:

надежду на спасение;

вечную жизнь;

духовное вознесение человека.

Традиции на Вознесение Господне

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения и литургии. Верующие молятся:

о здоровье;

душевном спокойствии;

прощении грехов;

благополучии семьи.

В народе Вознесение считалось семейным праздником. За столом собирались родственники, вспоминали умерших и молились за их души.

Одной из старинных традиций была выпечка особого печенья — "лесенок". Его делали в форме лестницы, символизирующей путь на небеса.

Народные приметы на Вознесение

С праздником связано множество погодных примет.

Считалось:

если на Вознесение идет дождь — июль будет прохладным;

солнечная погода обещает теплое лето;

утренняя роса сулит жару;

гроза считается плохим знаком для будущего урожая.

Что нельзя делать на Вознесение

Церковь советует провести этот день спокойно и избегать конфликтов.

На Вознесение не рекомендуется:

ссориться и ругаться;

желать другим зла;

заниматься тяжелой физической работой;

работать в огороде;

выполнять сложное рукоделие.

Почему дата Вознесения каждый год меняется

Поскольку праздник привязан к Пасхе, его дата ежегодно меняется вместе с датой Воскресения Христова. Именно поэтому Вознесение считается переходящим церковным праздником.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

