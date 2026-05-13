Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в христианском календаре. В этот день верующие вспоминают событие, когда Иисус Христос после своего воскресения вознесся на небеса.
Многие украинцы уже интересуются, когда Вознесение Господне в 2026 году, какие традиции связаны с этим днем и что нельзя делать на праздник.
Когда Вознесение Господне в 2026 году
Праздник не имеет фиксированной даты, поскольку напрямую зависит от Пасхи.
Вознесение всегда отмечают на 40-й день после Воскресения Христова.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Вознесение Господне в 2026 году будут праздновать 21 мая.
Праздник традиционно выпадает на четверг.
Что означает праздник Вознесения
Согласно Библии, после воскресения Иисус Христос еще сорок дней находился на земле, общался с учениками и давал им наставления.
На сороковой день Христос вознесся на небо и воссоединился с Богом-Отцом.
Для верующих этот праздник символизирует:
- надежду на спасение;
- вечную жизнь;
- духовное вознесение человека.
Традиции на Вознесение Господне
В этот день в храмах проходят праздничные богослужения и литургии. Верующие молятся:
- о здоровье;
- душевном спокойствии;
- прощении грехов;
- благополучии семьи.
В народе Вознесение считалось семейным праздником. За столом собирались родственники, вспоминали умерших и молились за их души.
Одной из старинных традиций была выпечка особого печенья — "лесенок". Его делали в форме лестницы, символизирующей путь на небеса.
Народные приметы на Вознесение
С праздником связано множество погодных примет.
Считалось:
- если на Вознесение идет дождь — июль будет прохладным;
- солнечная погода обещает теплое лето;
- утренняя роса сулит жару;
- гроза считается плохим знаком для будущего урожая.
Что нельзя делать на Вознесение
Церковь советует провести этот день спокойно и избегать конфликтов.
На Вознесение не рекомендуется:
ссориться и ругаться;
- желать другим зла;
- заниматься тяжелой физической работой;
- работать в огороде;
- выполнять сложное рукоделие.
Почему дата Вознесения каждый год меняется
Поскольку праздник привязан к Пасхе, его дата ежегодно меняется вместе с датой Воскресения Христова. Именно поэтому Вознесение считается переходящим церковным праздником.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
