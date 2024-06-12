4 строгих запрета: что категорически нельзя делать в день Вознесения Господня

Что можно делать 13 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем.

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Что нельзя делать 13 июня / фото: pixabay

13 июня церковь отмечает очень большой праздник - Вознесение Господне. Как сообщает Главред, его отмечают через 40 дней после светлой Пасхи.

Считается, что с момента воскресения Иисуса и до Вознесения он находился на земле и давал ученикам последние уроки. Лишь после этого Иисус попрощался со всеми апостолами и вознесся на небеса.

Что можно делать 13 июня

В этот день нужно посетить церковную службу. Нужно искренне прочитать молитву. Считается, что все слова будут услышаны Богом. Также нужно поставить в церкви свечу за упокой умерших близких, чтобы они вознеслись на Небеса.

В этот день нужно испечь специальное обрядовое печенье - лесенки из семи "перекладин". Угощение стоит раздать близким. Считается, что это подарит им здоровье и благополучие.

В этот день нужно сделать пожертвование или помочь незнакомку на улице.

Что нельзя делать 13 июня

1. Нельзя 13 июня ругаться, клеветать и сплетничать.

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2. Нельзя 13 июня заниматься уборкой, стиркой и шить. Лучше провести время в молитве и уделить внимание близким.

3. Нельзя 13 июня выбрасывать мусор и отказывать в милостыне. Предки верили, что тогда можно потерять достаток.

4. Нельзя 13 июня работать в огороде и поле. Этот день считается неблагоприятным для такого.

Приметы 13 июня

Если в этот день много комаров, то плохую погоду ждать не стоит.

Если в этот день еще не поспели огурцы, то они будут невкусными.

Если в этот день собаки катаются по траве, то будет ненастье.

Если в этот день пауки забрались на паутинку, то будут засушливые дни.

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