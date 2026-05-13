Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце света

Ученые заявили о стремительном исчезновении реки Евфрат. Некоторые увидели в этом исполнение библейского пророчества об Армагеддоне.

Согласно библейскому тексту, перед концом света воды Евфрата должны высохнуть / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

Вы узнаете:

Почему пересыхание реки связывают с Армагеддоном

Что показывают спутниковые снимки реки

Чем водный кризис уже грозит миллионам людей

Река Евфрат, которую в Библии называют одной из важнейших рек древнего мира, стремительно теряет воду. На фоне климатического кризиса и засух некоторые начали связывать происходящее с пророчеством из Книги Откровения о приближении Армагеддона.

Согласно библейскому тексту, перед концом света воды Евфрата должны высохнуть. Именно этот фрагмент сейчас активно обсуждают в соцсетях и СМИ после публикаций ученых о резком сокращении водных запасов реки. Об этом пишет Metro.

Что говорится в библейском пророчестве

В Книге Откровения описывается момент, когда "шестой ангел вылил чашу на великую реку Евфрат (протекает через Турцию , Сирию и Ирак), и вода ее высохла". Этот эпизод считается одним из знамений перед Армагеддоном.

Евфрат также упоминается как одна из рек, связанных с Эдемским садом. Вместе с Тигром он остается одной из древнейших рек, существующих до сих пор.

Действительно ли Евфрат исчезает

Ученые подтверждают, что ситуация вокруг Евфрата вызывает серьезную тревогу. По данным спутниковых наблюдений, с 2003 года бассейн рек Тигр и Евфрат потерял огромные объемы пресной воды.

Ученые подтверждают, что ситуация вокруг Евфрата вызывает серьезную тревогу

Эксперты связывают это с длительными засухами, ростом температуры, увеличением населения и чрезмерным использованием водных ресурсов.

Почему ученые бьют тревогу

Гидролог и профессор Калифорнийского университета Джей Фамильетти заявил, что бассейн Тигра и Евфрата входит в число регионов мира с самыми быстрыми темпами потери подземных вод.

Особенно тяжелой ситуация стала после масштабной засухи 2007 года, последствия которой регион ощущает до сих пор. По словам специалистов, если нынешние тенденции сохранятся, к 2040 году Евфрат может столкнуться с критическим обмелением.

