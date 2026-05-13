Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

Марина Иваненко
13 мая 2026, 03:11
Переступать через человека считалось дурным предзнаменованием. В народе верили, что это может принести неудачи, болезни или даже остановить рост ребенка.
Почему нельзя переступать через человека?
Наверное, каждый из нас в детстве слышал от бабушки: "Не переступай через братика, а то он не вырастет!". Этот запрет настолько прочно укоренился в нашей культуре, что мы до сих пор автоматически обходим тех, кто лежит, даже не задумываясь о причинах — Главред расскажет более подробно.

Почему наши предки боялись переступать через человека

Наши предки верили, что когда человек лежит, он становится очень уязвимым. Как пишет ТСН, раньше считалось, что так можно "перерезать" линию жизни или "замкнуть" вокруг человека круг неудач.

Чаще всего это касается детей. В народе верят, что переступание как бы "прижимает" ребенка к земле и останавливает его рост. Если же вы уже случайно переступили через кого-то, народный совет прост: нужно так же переступить обратно, чтобы "отменить" примету.

Сонный паралич и жуткие народные поверья

Бывали и особые случаи. Например, когда человек как будто проснулся, но не может пошевелиться (сейчас врачи называют это сонным параличом), переступать через него категорически запрещалось. Верили, что в этот момент душа еще не совсем вернулась в тело, и ей можно очень навредить.

Иногда мамы, наоборот, сознательно переступали через больных малышей, чтобы "отгонять" недуг. То есть действие становилось лечебным обрядом, но делать это разрешалось только самым близким.

Бытовые приметы
Почему это считают невежливостью даже сегодня

Если отбросить мистику, остается обычная воспитанность. Лежащий человек не может быстро среагировать или защититься. Поэтому шаг над ним выглядит как проявление пренебрежения или превосходства.

Есть несколько рациональных причин, почему лучше обойти:

  • Вы можете споткнуться и упасть на человека или случайно ударить его обувью.
  • С подошвы на одежду или лицо может полететь пыль или песок.
  • Видеть над собой чьи-то ноги довольно неприятно — это нарушает личное пространство.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

