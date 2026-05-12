Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

Вы узнаете:
- Что делать, если желтеет чеснок
- Какая простая подкормка спасет растение
Чеснок, который традиционно считается одной из самых выносливых культур на огороде, в мае часто подает тревожный сигнал — зеленые листья внезапно начинают желтеть. Для многих огородников это становится неожиданностью, ведь именно сейчас растение активно наращивает листву, от которой зависит будущий размер головок.
Специалисты объясняют, что чаще всего проблема кроется в почве. Если земля слишком кислая, чеснок не способен усваивать питательные вещества, и кончики листьев быстро теряют цвет. Но это лишь одна из возможных причин, пишет Deccoria.
Желтизна может появиться из-за недостатка минералов, неправильного полива, повреждения корней или даже из-за атак вредителей — от нематоды до луковой мухи.
Чтобы спасти посадки, огородникам советуют начать с водного режима: в мае почва должна быть равномерно влажной, без пересыхания или застоя. Дополнительную естественную защиту обеспечат высаженные рядом бархатцы — их запах отпугивает часть насекомых.
Если же причина в истощении почвы, поможет простая домашняя подкормка. Древесную золу смешивают с молотыми семенами горчицы в равных частях и рассыпают между рядами. Смесь действует сразу в двух направлениях: зола насыщает растение калием, фосфором и кальцием, а горчица сдерживает грибковые инфекции и вредителей. После легкого рыхления землю поливают, чтобы корни быстрее получили питательные вещества.
Единственное, что стоит учесть: такая смесь не содержит азота. Поэтому через неделю огородникам советуют добавить азотную подкормку — например, настой крапивы или гранулированный навоз. Это поможет листьям восстановить насыщенный зеленый цвет и обеспечит формирование полноценных головок.
