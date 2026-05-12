Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городом

Юрий Берендий
12 мая 2026, 19:01
В Киеве масонские ложи объединяли не только представителей элиты и военного командования, но и стали средой национального возрождения.
О чем идет речь в материале:

  • Как масонские ложи повлияли на национальное пробуждение украинцев
  • Кто входил в масонские ложи в Киеве

Во втором десятилетии XIX века Киев превратился в центр масонской активности. За закрытыми дверями собирались самые влиятельные люди города — и один документ, хранящийся в киевском музее, до сих пор раскрывает их имена. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал о том, кто реально управлял Киевом и почему это важно для понимания украинского национального возрождения, передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о масонских ложах Киева.

Как назывались масонские ложи Киева

По его словам, в Музее одной улицы в Киеве хранится таблица ложи "Астрея" на 1821–1822 годы, составленная на французском языке. В ней поименно зафиксированы те, кто формировал повестку дня тогдашнего города.

Ложа "Астрея" была самой мощной масонской структурой в тогдашней Российской империи. Ей подчинялась и самая знаковая киевская ложа — "Общество объединенных славян", которая имела серьезную поддержку сверху.

Кто входил в тайное собрание

Галимов отметил, что анализ списков из таблицы "Астреи" дает четкую картину: "свободными каменщиками" тогда были преимущественно две категории людей — высшее командование частей российской армии, дислоцировавшихся в Украине, и представители дворянских родов бывшей Речи Посполитой.

На первый взгляд это выглядит как обычное собрание имперских элит. Но Аким Галимов предостерегает от поверхностных выводов.

"На первый взгляд, это выглядит как очередное собрание имперских элит, контролировавших захваченные территории. Однако история глубже, чем простая статистика должностей и званий", — отмечает журналист.

Кем были масоны в Украине

Он добавил, что именно здесь кроется самый неожиданный поворот этой истории.

"Кто-то может подумать: "Ну, были в Украине какие-то масоны, но ведь они были представителями имперских элит, которые фактически захватили наши земли. Какое значение они имеют для украинской истории?" Но не спешите с выводами. На самом деле расцвет масонства в XIX веке стал частью процесса национального пробуждения украинцев", — отмечает Аким Галимов.

Ложи функционировали как площадки для дискуссий о свободе, равенстве и праве наций на самоопределение. Идеи, обсуждавшиеся за закрытыми дверями, постепенно выходили за пределы масонских залов. Именно в этой среде начали прорастать первые ростки того, что впоследствии назовут украинским национальным возрождением.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

