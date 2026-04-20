Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивит

Аким Галимов раскрывает тайну происхождения "свободных каменщиков" и объясняет, как обычные строители изменили ход истории, основав орден масонов.

Кто такие масоны — в чём секрет происхождения масонства

Масоны — слово, которое десятилетиями овеяно мифами. Кажется, что масонство — это нечто фантастическое, не имеющее ничего общего с нашей реальностью. Но на самом деле история этого движения гораздо проще, хотя и не менее загадочна. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Кто такие масоны

По его словам, одна из самых популярных версий основания масонского движения ведет нас в средневековую Европу, прямо на строительные площадки тогдашних величественных соборов.

"Слово "mason" со старофранцузского переводится как каменщик или каменщик. Первыми участниками сообщества были люди, которые возводили величественные европейские соборы. Они создали нечто вроде закрытого профсоюза, в который вошли не только мастера и архитекторы, но и состоятельные аристократы, финансировавшие строительство храмов", — рассказал он.

От строительства стен до философии вселенной

Галимов отмечает, что в Средневековье каста мастеров пользовалась безграничным уважением. Строительство церкви считалось священным делом, а те, кто владел профессиональными секретами архитектуры, имели особый статус в обществе. Именно в этой профессиональной среде зародились первые философские дискуссии, которые позже сформировали идеологию масонства.

Аким Галимов подчеркивает, что именно каменщики были идеальной группой для возникновения глубоких размышлений об устройстве мира.

"Люди, посвятившие жизнь строительству Божьих домов, начали задавать себе вопрос: по правильным ли законам мы возводим не только стены, но и саму жизнь? Это была попытка понять, соответствует ли наш несовершенный мир высшему замыслу", — рассказал он.

Со временем эти цехи перестали быть исключительно профессиональными объединениями. К ним начали присоединяться все желающие, кому была близка идея самосовершенствования, превращая обычный "профсоюз" строителей во влиятельное интеллектуальное сообщество.

Вам также может быть интересно:

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

