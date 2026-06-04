В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Россия наносит массированные удары, чтобы скрыть проблемы на фронте.

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В РФ ищут оправдания ударам по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Кремль ищет поводы для новых ударов по Украине

РФ обвиняет Киев в атаках на гражданские объекты

Однако удары по Украине россияне планируют независимо от действий Киева

В Кремле все чаще ищут оправдания для новых ударов по Украине под предлогом возмездия. В частности, страна-агрессор безосновательно обвиняет Украину в ударах по якобы гражданским целям. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, на днях самопровозглашенный глава так называемой "ДНР" (террористическая организация. - ред.) Денис Пушилин заявил, что якобы был атакован автобус, следующий по маршруту Москва-Симферополь, в оккупированном Енакиево. После этого российские чиновники угрожали, что их оккупационные войска могут нанести "ответные удары".

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Аналитики подчеркивают, что Москва заявила о якобы атаку в оккупированном Енакиево через день после того, как россияне нанесли очередной разрушительный удар дронами и ракетами по Украине, в результате которого погибло более 20 мирных жителей.

"Кремль начал использовать заявления о якобы атаках ВСУ по гражданскому населению, чтобы оправдать масштабные удары по Украине, которые РФ намеревалась нанести независимо от действий Киева, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре и приведя к большому количеству жертв среди населения", — говорится в отчете.

В ISW считают, что Россия отдает приоритет таким разрушительным ударам для того, чтобы замалчивать свои боевые проблемы, а также нагло использует обвинения, чтобы скрыть эти удары под сфабрикованным прикрытием легитимности.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Почему Россия пугает ударами по Киеву

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что Россия угрожает новыми массированными ударами по Киеву не только для давления на Украину, но и для влияния на США и Китай.

По его словам, Кремль пытается убедить международных партнеров в том, что очередная масштабная атака способна сломить сопротивление Украины.

"Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще один массированный удар по Украине — и украинцы сдадутся", — считает он.

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, серия ударов России по Днепру и окрестностям привела к масштабным пожарам и разрушениям. Пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек получили ранения. Под обстрелами оказались терминал "Новой почты" и детский сад.

Также российские дроны нанесли удар по промышленному объекту в Киевской области, в результате чего возник масштабный пожар, а водитель бензовоза получил травмы и был госпитализирован.

В то же время атака российских дронов на Херсон привела к возгоранию в многоэтажном доме, погибли двое мирных жителей, а девять получили ранения различной степени тяжести.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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