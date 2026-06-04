В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Ключевые тезисы:
- Кремль ищет поводы для новых ударов по Украине
- РФ обвиняет Киев в атаках на гражданские объекты
- Однако удары по Украине россияне планируют независимо от действий Киева
В Кремле все чаще ищут оправдания для новых ударов по Украине под предлогом возмездия. В частности, страна-агрессор безосновательно обвиняет Украину в ударах по якобы гражданским целям. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В частности, на днях самопровозглашенный глава так называемой "ДНР" (террористическая организация. - ред.) Денис Пушилин заявил, что якобы был атакован автобус, следующий по маршруту Москва-Симферополь, в оккупированном Енакиево. После этого российские чиновники угрожали, что их оккупационные войска могут нанести "ответные удары".
Аналитики подчеркивают, что Москва заявила о якобы атаку в оккупированном Енакиево через день после того, как россияне нанесли очередной разрушительный удар дронами и ракетами по Украине, в результате которого погибло более 20 мирных жителей.
"Кремль начал использовать заявления о якобы атаках ВСУ по гражданскому населению, чтобы оправдать масштабные удары по Украине, которые РФ намеревалась нанести независимо от действий Киева, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре и приведя к большому количеству жертв среди населения", — говорится в отчете.
В ISW считают, что Россия отдает приоритет таким разрушительным ударам для того, чтобы замалчивать свои боевые проблемы, а также нагло использует обвинения, чтобы скрыть эти удары под сфабрикованным прикрытием легитимности.
Почему Россия пугает ударами по Киеву
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что Россия угрожает новыми массированными ударами по Киеву не только для давления на Украину, но и для влияния на США и Китай.
По его словам, Кремль пытается убедить международных партнеров в том, что очередная масштабная атака способна сломить сопротивление Украины.
"Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще один массированный удар по Украине — и украинцы сдадутся", — считает он.
Удары по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, серия ударов России по Днепру и окрестностям привела к масштабным пожарам и разрушениям. Пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек получили ранения. Под обстрелами оказались терминал "Новой почты" и детский сад.
Также российские дроны нанесли удар по промышленному объекту в Киевской области, в результате чего возник масштабный пожар, а водитель бензовоза получил травмы и был госпитализирован.
В то же время атака российских дронов на Херсон привела к возгоранию в многоэтажном доме, погибли двое мирных жителей, а девять получили ранения различной степени тяжести.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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