Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Кратко:
- Россия атаковала Днепровский район: пострадали 8 человек
- В результате ударов горели склады
- Поврежден терминал "Новой почты", дома и детский сад
В результате российской атаки на Днепропетровскую область 3 июня пострадали восемь человек. Вражеские удары привели к масштабным пожарам, разрушению складских помещений, повреждению жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Как сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, под ударом оказался Днепровский район. Сначала в больницу в тяжелом состоянии доставили 34-летнюю женщину и 53-летнего мужчину.
Впоследствии российские войска нанесли еще несколько ударов по району. В результате атак загорелись склады одной из торговых сетей, а количество пострадавших постепенно росло.
"Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям. Пятеро госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии", — написал Ганжа.
Позже глава ОВА уточнил, что в одной части района горели складские помещения торговой сети, а в другой шесть человек получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии.
"Одна пострадавшая в Днепре. 38-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести", — сообщил он.
Во время очередного удара российские войска атаковали логистическую компанию. По последним данным, число раненых возросло до восьми человек. Семеро из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя последствия атаки, написал в Telegram:
"Мы им — боевой корвет в Кронштадте. А они нам — склады АТБ с продуктами в Днепре".
По его словам, ударной волной и обломками были повреждены несколько многоэтажек и детский сад, где выбито около 100 окон.
"Сейчас для тушения огромного пожара на складах АТБ город предоставляет спасателям водовозы. Несмотря на то, что это Слобожанское — другая территориальная община", — сообщил Филатов.
Также мэр отметил, что медицинские учреждения Днепра оказывают помощь пострадавшим, получившим осколочные ранения и рваные раны.
Кроме того, компания "Новая почта" сообщила о повреждении своего инновационного терминала в Днепре в результате удара российского беспилотника. Работники во время атаки находились в укрытии и не пострадали.
Удары по Днепропетровской области — новости по теме
Как писал Главред, в течение 2 июня российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под вражескими атаками оказались пять районов региона. Оккупанты применяли беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Также в ночь на 2 июня российские войска нанесли удары по Днепру, Каменскому и Харькову. В результате обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и пострадавшие среди мирного населения.
Напомним, что утром 31 мая страна-агрессор Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
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О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
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