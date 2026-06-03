Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Враг несколько раз наносил удары по Днепровскому району, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры и возникновению пожаров.

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Медики госпитализировали семерых пострадавших / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Россия атаковала Днепровский район: пострадали 8 человек

В результате ударов горели склады

Поврежден терминал "Новой почты", дома и детский сад

В результате российской атаки на Днепропетровскую область 3 июня пострадали восемь человек. Вражеские удары привели к масштабным пожарам, разрушению складских помещений, повреждению жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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Как сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, под ударом оказался Днепровский район. Сначала в больницу в тяжелом состоянии доставили 34-летнюю женщину и 53-летнего мужчину.

Впоследствии российские войска нанесли еще несколько ударов по району. В результате атак загорелись склады одной из торговых сетей, а количество пострадавших постепенно росло.

"Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям. Пятеро госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии", — написал Ганжа.

Позже глава ОВА уточнил, что в одной части района горели складские помещения торговой сети, а в другой шесть человек получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии.

"Одна пострадавшая в Днепре. 38-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести", — сообщил он.

Во время очередного удара российские войска атаковали логистическую компанию. По последним данным, число раненых возросло до восьми человек. Семеро из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя последствия атаки, написал в Telegram:

"Мы им — боевой корвет в Кронштадте. А они нам — склады АТБ с продуктами в Днепре".

По его словам, ударной волной и обломками были повреждены несколько многоэтажек и детский сад, где выбито около 100 окон.

"Сейчас для тушения огромного пожара на складах АТБ город предоставляет спасателям водовозы. Несмотря на то, что это Слобожанское — другая территориальная община", — сообщил Филатов.

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Также мэр отметил, что медицинские учреждения Днепра оказывают помощь пострадавшим, получившим осколочные ранения и рваные раны.

Кроме того, компания "Новая почта" сообщила о повреждении своего инновационного терминала в Днепре в результате удара российского беспилотника. Работники во время атаки находились в укрытии и не пострадали.

Удары по Днепропетровской области — новости по теме

Как писал Главред, в течение 2 июня российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под вражескими атаками оказались пять районов региона. Оккупанты применяли беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Также в ночь на 2 июня российские войска нанесли удары по Днепру, Каменскому и Харькову. В результате обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и пострадавшие среди мирного населения.

Напомним, что утром 31 мая страна-агрессор Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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