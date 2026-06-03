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Пять районов Днепропетровщины получили удары РФ: в ОВА рассказали о последствиях

Руслан Иваненко
3 июня 2026, 01:11
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Оккупанты обстреляли сразу несколько районов, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
Днепрпетровщина
Медики оказали помощь десяткам пострадавших после атак / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovska ODA

Кратко:

  • Днепропетровская область подверглась массированным ударам РФ
  • За сутки пострадали 5 районов области
  • Есть погибшие, раненые и разрушения инфраструктуры

В течение 2 июня российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под вражескими атаками оказались пять районов региона. Оккупанты применяли беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Больше всего пострадал Днепр. С ночи в городе продолжалась ликвидация последствий удара по жилому кварталу. По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате атаки погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.

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Вечером российские войска снова атаковали город. Был поврежден многоэтажный жилой дом. Ранения получили двое детей — 17-летний парень и 7-летняя девочка. Обоих госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Каменском во время вечерней атаки был поврежден частный жилой дом. По сообщению городского головы, погиб мужчина 1972 года рождения.

В Никополе ранение получил 63-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, в больнице скончалась 54-летняя женщина, получившая ранения во время обстрела города 31 мая. Об этом сообщил глава Никополя.

Под ударами также находились Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская общины Никопольского района. В результате обстрелов повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, административное здание и автомобили.

В Криворожском районе российские войска атаковали Апостоловскую, Зеленодольскую и Грушевскую общины. Там зафиксированы повреждения частного дома и объектов инфраструктуры.

В Синельниковском районе под вражеским огнем оказалась Маломихайловская община. В результате удара поврежден магазин.

Пять районов Днепропетровщины получили удары РФ: в ОВА рассказали о последствиях
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Днепр 2 июня — новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска нанесли удары по Днепру, Каменскому и Харькову. В результате обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и пострадавшие среди мирного населения.

В результате атаки погибли восемь человек, в том числе маленький мальчик. Кроме того, 36 человек пострадали.

Кроме того, во время массированной атаки на Днепр в ночь на 2 июня 2026 года погиб спасатель — это заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов, чтобы спасать людей.

Также глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о завершении поисково-спасательных работ в жилом квартале, который ночью подвергся ракетному удару со стороны России. По его информации, в результате этой атаки в Днепре погибли 16 человек, еще 42 человека получили ранения.

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О личности: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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