Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

Руслан Иваненко
2 июня 2026, 20:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Будапешт сигнализирует о готовности поддержать открытие первого переговорного кластера для Украины.
Мадьяр, Украина, ЕС
Страны ЕС рассматривают возможность возобновления переговорного процесса о членстве Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Кратко:

  • Венгрия может не блокировать вступительные переговоры Украины
  • Первый кластер переговоров могут открыть 15 июня
  • Окончательное решение зависит от одобрения всех стран ЕС

Венгрия больше не демонстрирует намерений блокировать продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По информации издания, послы стран ЕС планируют до конца текущей недели согласовать общую позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

видео дня

Какие условия должна выполнить Украина

Ожидается, что перед этим украинская сторона представит план внутренних реформ и продемонстрирует прогресс в вопросах защиты прав национальных меньшинств.

Собеседники Politico отмечают, что открытие первого переговорного кластера предварительно может быть вынесено на межправительственную конференцию, которая состоится 15 июня в Люксембурге.

В то же время венгерская сторона подчеркивает, что окончательное решение пока не принято.

"Переговоры продолжаются. Никакого соглашения достигнуто не было", — рассказал он.

По данным дипломатических источников, во время встречи 1 июня представители Украины заверили европейских партнеров в готовности в ближайшее время выполнить большинство пунктов из 11-пунктного плана, который ранее был подготовлен при правительстве экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

В то же время источники подчеркивают, что поддержка Будапешта не обязательно зависит от немедленного принятия новых законов в Украине.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Когда Венгрия может снять вето

Как сообщает Politico, новое правительство Венгрии рассматривает возможность снятия вето после консультаций между украинскими и венгерскими экспертами по поводу прав венгерского меньшинства в Украине.

Один из дипломатов также отметил, что процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС активизировался после визита премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Брюссель. Там он провел встречи с руководством Евросоюза, в ходе которых обсуждался вопрос разблокирования 16,4 млрд евро замороженных для Венгрии средств ЕС.

В Politico напоминают, что открытие переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов. Любая страна имеет право заблокировать процесс на любом этапе.

Откажется ли Будапешт от пророссийского курса — мнение эксперта

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк считает, что новое правительство Венгрии демонстрирует существенно иной подход к европейской политике по сравнению с предыдущей властью во главе с Виктором Орбаном.

По мнению эксперта, команда премьер-министра Петера Мадяьра занимает более проевропейскую позицию, хотя и продолжает последовательно отстаивать национальные интересы страны. Власюк также выразил убеждение, что прагматичные европейские политики не заинтересованы в продвижении российских интересов в ЕС.

По его словам, полноценный диалог между Брюсселем и новым венгерским правительством начнется после завершения формирования Кабинета министров. В то же время в Европейском Союзе уже идет подготовка 21-го пакета санкций против России.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Вступление Украины в ЕС — новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Кроме того, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук прокомментировал вопрос о том, какие из переговорных разделов по вступлению Украины в Евросоюз могут стать самыми сложными для Киева.

Напомним, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз Венгрия Вступление Украины в Евросоюз Петер Мадьяр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

20:56Война
Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

20:47Мир
"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:52

Без трения и усилий: как вернуть стеклянным крышкам вид только что купленных

21:48

Муравьи бесследно исчезнут: достаточно опрыскать двери и окна одним копеечным средством

21:03

Правильное удаление стрелки чеснока: как хитрость поможет удвоить урожай

20:56

Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

20:55

"Новость шокирует многих": актер из "Твин Пикс" внезапно умер в 44 года

Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
20:47

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

20:35

Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода

20:23

Неудачные дни июня: какие три знака зодиака столкнутся с проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 июня: Ракам — важное решение, Водолеям — разочарование

Реклама
19:53

Рок-хит 38-летней давности назвали самой тревожной песней десятилетияВидео

19:32

Как спасти огород после непогоды — чем опрыскать кусты от стресса

19:31

Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

19:23

Набор школьников на летнюю практику в ТЦК и СП: в полиции сделали заявление

19:03

Люди добавляют лимонный сок при стирке, и старые вещи меняются на глазах

18:55

Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жильеФото

18:54

Легенда о сокровищах Ярослава Мудрого "ожила": что нашли в центре КиеваВидео

18:54

Как выглядит младшая дочь Меладзе: редкое фото

18:28

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:27

Как красиво назвать Юлию на украинском языке — лингвист удивил своими вариантами

18:26

Скандал из-за палаток в метро во время атаки: запретят ли их использование в столицеФото

Реклама
18:26

Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

18:20

Турист тайком пробрался к дикарям и оставил им странный подарокВидео

17:53

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке пенсионера с газетой за 21 с

17:45

Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

17:42

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:32

На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

17:26

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

17:25

Почему нельзя передавать деньги через порог: какую тайну скрывает эта приметка

17:24

Новые прозрачные солнечные панели позволят получать электричество из окон

17:04

Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

16:54

Денежный успех на горизонте: какие три знака зодиака ждут приятные перемены

16:48

Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

16:42

Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

16:34

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

16:27

Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

16:24

Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностейВидео

16:23

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

15:55

Как удвоить урожай чеснока: одна процедура сделает головки крупными и крепкимиВидео

15:53

62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

15:46

Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобилеВидео

Реклама
15:27

Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

15:26

Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегатьВидео

15:13

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

14:56

Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

14:46

Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивилаВидео

14:43

Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

14:23

"Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

14:22

Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

13:49

Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

13:43

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять