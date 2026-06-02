Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

Будапешт сигнализирует о готовности поддержать открытие первого переговорного кластера для Украины.

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Страны ЕС рассматривают возможность возобновления переговорного процесса о членстве Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Кратко:

Венгрия может не блокировать вступительные переговоры Украины

Первый кластер переговоров могут открыть 15 июня

Окончательное решение зависит от одобрения всех стран ЕС

Венгрия больше не демонстрирует намерений блокировать продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По информации издания, послы стран ЕС планируют до конца текущей недели согласовать общую позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

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Какие условия должна выполнить Украина

Ожидается, что перед этим украинская сторона представит план внутренних реформ и продемонстрирует прогресс в вопросах защиты прав национальных меньшинств.

Собеседники Politico отмечают, что открытие первого переговорного кластера предварительно может быть вынесено на межправительственную конференцию, которая состоится 15 июня в Люксембурге.

В то же время венгерская сторона подчеркивает, что окончательное решение пока не принято.

"Переговоры продолжаются. Никакого соглашения достигнуто не было", — рассказал он.

По данным дипломатических источников, во время встречи 1 июня представители Украины заверили европейских партнеров в готовности в ближайшее время выполнить большинство пунктов из 11-пунктного плана, который ранее был подготовлен при правительстве экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

В то же время источники подчеркивают, что поддержка Будапешта не обязательно зависит от немедленного принятия новых законов в Украине.

Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Когда Венгрия может снять вето

Как сообщает Politico, новое правительство Венгрии рассматривает возможность снятия вето после консультаций между украинскими и венгерскими экспертами по поводу прав венгерского меньшинства в Украине.

Один из дипломатов также отметил, что процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС активизировался после визита премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Брюссель. Там он провел встречи с руководством Евросоюза, в ходе которых обсуждался вопрос разблокирования 16,4 млрд евро замороженных для Венгрии средств ЕС.

В Politico напоминают, что открытие переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов. Любая страна имеет право заблокировать процесс на любом этапе.

Откажется ли Будапешт от пророссийского курса — мнение эксперта

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк считает, что новое правительство Венгрии демонстрирует существенно иной подход к европейской политике по сравнению с предыдущей властью во главе с Виктором Орбаном.

По мнению эксперта, команда премьер-министра Петера Мадяьра занимает более проевропейскую позицию, хотя и продолжает последовательно отстаивать национальные интересы страны. Власюк также выразил убеждение, что прагматичные европейские политики не заинтересованы в продвижении российских интересов в ЕС.

По его словам, полноценный диалог между Брюсселем и новым венгерским правительством начнется после завершения формирования Кабинета министров. В то же время в Европейском Союзе уже идет подготовка 21-го пакета санкций против России.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Вступление Украины в ЕС — новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Кроме того, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук прокомментировал вопрос о том, какие из переговорных разделов по вступлению Украины в Евросоюз могут стать самыми сложными для Киева.

Напомним, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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