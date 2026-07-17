Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам, которые РФ использует для обеспечения своих войск.

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Удары по объектам РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот

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Пострадал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле

Под ударом два танкера и буксир в Черном море

Пострадал сторожевой корабль "Светляк" в Керчи

Силы обороны Украины в ночь на 17 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов страны-агрессора России, среди которых крупнейший нефтеперерабатывающий завод центральной части страны – "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным военных, на территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром, степень нанесенного ущерба уточняется.

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"Славнефть-ЯНОС - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации и крупнейший НПЗ в центральной части страны. Средний объем переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы, битумы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Удары по кораблям и танкерам

Параллельно с ударом по НПЗ Силы обороны поразили морские цели противника. В Керчи пострадал сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который РФ использует для патрулирования акватории и сопровождения судов военно-морских сил.

Также были поражены два танкера - один из них газовоз - и один буксир в Черном и Азовском морях.

По информации Генштаба, эти суда использовались для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.

Нефтяные объекты и логистика в Крыму и на оккупированных территориях

Помимо кораблей, под удар попала береговая инфраструктура в оккупированном Крыму. В Керчи были поражены нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" и склад горюче-смазочных материалов, а в Шахтерске Донецкой области - нефтебаза.

Отдельно Силы обороны атаковали логистические объекты, которые РФ использует для обеспечения войск:

железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки в Донецкой области;

автомобильный мост в районе Козиного в Курской области;

склад материально-технических средств в районе Покровска;

командно-наблюдательный пункт противника вблизи Новотроицкого.

Почему нужно уничтожать не только российские НПЗ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и вопросам безопасности Михаил Гончар заявил, что уничтожать нужно не только НПЗ, но и нефтебазы.

Он подчеркнул, что нефтебазы - это объекты, где оптом хранится топливо. Поэтому они также подлежат уничтожению.

"Это очень важно в контексте сдерживания противника: как может возникнуть нехватка боеприпасов, так может быть и топливный голод, если перерезать линии снабжения, места складирования топлива (нефтебазы) и места производства (нефтеперерабатывающие заводы)", - добавил эксперт.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме "Энгельс". Успешная операция была проведена в Саратовской области страны-агрессора России.

В ночь на 16 июля дроны атаковали город Энгельс в Саратовской области России. Под удар, вероятно, попал военный аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают вражеские самолеты для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Салаватнефтеоргсинтез" на Урале - остановил работу 14 июля после удара украинских дронов.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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