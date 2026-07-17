Летний тренд: люди начали класть кухонные полотенца в морозилку

Влажное кухонное полотенце из морозилки, охлажденная грелка и другие простые способы помогают легче переносить жаркие дни без кондиционера.

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Лайфхак с кухонным полотенцем / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему кухонное полотенце советуют класть в морозилку

Какие вещи помогут легче перенести сильную жару

Для чего летом пригодится обычный замороженный горошек

Во время летней жары многие ищут способы быстро охладиться без кондиционера. Эксперт по домашнему хозяйству Линси Кромби, известная как The Queen of Clean ("Королева чистоты"), рассказала о нескольких необычных способах использования морозильной камеры, которые помогут легче переносить высокие температуры.

По ее словам, для этого не нужны специальные приспособления, а достаточно лишь вещей, которые уже есть практически в каждом доме. Об этом пишет Mirror.

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Почему кухонное полотенце стоит положить в морозилку

Одним из самых простых способов эксперт назвала использование влажного кухонного полотенца.

Для этого нужно слегка намочить чистое полотенце, хорошо его отжать и оставить в морозильной камере на несколько минут. После этого его можно обернуть вокруг шеи или затылка. Такой способ помогает быстро охладиться после прогулки, работы в саду или уборки дома.

Эксперт по домашнему хозяйству Линси Кромби / Фото: SWNS

По словам Кромби, этот прием также можно использовать, чтобы помочь собаке легче перенести жаркую погоду.

Какие еще вещи можно охлаждать

Эксперт рекомендует хранить в морозильной камере и другие предметы, которые могут пригодиться летом:

грелку с холодной водой - после заморозки ее можно использовать как охлаждающий компресс во время отдыха или сна. При этом важно не применять такую грелку позже для горячей воды, так как низкие температуры могут повредить материал;

салфетку из микрофибры - охлажденная ткань делает уборку кухни и других поверхностей более комфортной в жаркие дни;

роллер для лица, гуаша и многоразовую маску для глаз - прохладные косметические аксессуары помогают уменьшить утреннюю отечность и освежить кожу.

Еще один неожиданный способ охладиться

Кромби также советует использовать пакет замороженного зеленого горошка.

Если завернуть его в кухонное полотенце и приложить к ногам, можно быстрее почувствовать прохладу в особенно жаркий день.

При этом важно соблюдать меры безопасности: не прикладывать лед или сильно замороженные предметы непосредственно к коже и всегда использовать ткань или полотенце в качестве защитного слоя.

Ранее Главред писал о том, что кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки. Его температура летом влияет на комфорт, влажность и потребление энергии. Эксперты рассказали, какой режим считается наиболее удачным.

Также сообщалось о том, что старые смартфоны в доме могут стать угрозой. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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