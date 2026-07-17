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Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

Анна Ярославская
17 июля 2026, 08:56
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Рядом с яхтой Путина пришвартовались лодки Костина и Алекперова. Ближе всех бросило якорь элитное судно Абрамовича.
Путин, яхта Victoria
Российские олигархи собрали "флот из суперъяхт" на турецких курортах / Коллаж: Главред, фото: Верстка, скриншот

О чем пишет Вёрстка:

  • Суперъяхты шести миллиардеров из РФ приплыли к побережью Турции
  • В Бодруме замечены элитные суда Костина, Алекперова и Дерипаски
  • Рядом с судном Путина дежурит яхта Романа Абрамовича

Суперъяхты как минимум шести российских миллиардеров приплыли к южному и юго-западному побережью Турции в район Бодрума. Туда же в конце июня из России уплыла яхта российского диктатора Владимира Путина Victoria. Об этом сообщает российское издание Вёрстка.

По состоянию на 16 июля яхта Victoria, которой пользуется семья главы Кремля находится у побережья посёлка Бозбюк в 84 км от Бодрума.

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Там же с 15 июля находится и 55-метровая яхта Rhea (бывшая Halo), которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Rhea стоит примерно в 800 метрах от яхты Путина – это самое близкое судно, расположенное относительно лодки главы страны-агрессора.

По другую сторону полуострова Бодрум находится 62-метровая яхта Serenity & Unity (бывшая Sea & Us), которой по данным Минюста США пользуется глава ВТБ Андрей Костин и его любовница Наиля Аскер-заде. Сейчас Serenity & Unity располагается примерно в 30 км от яхты Путина, но в начале месяца оба судна стояли в бодрумской гавани Торба – они провели рядом несколько дней на расстоянии около 500 метров.

У того же южного побережья Бодрума находится 80-метровая яхта Genesis владельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Сейчас от неё до яхты Путина около 40 км по прямой. Но до 14 июля она также стояла в Гавани торба примерно в 2 км от судна кремлевского диктатора.

Чуть дальше к юго-востоку находится 82-метровое судно Romea. Его владелец Александр Несис – основатель крупнейшего производителя серебра в России компании Polymetal и бывший партнёр Сулеймана Керимова. С сегодняшнего утра его яхта стоит недалеко от городка Селимие. От неё до яхты Путина около 87 км по прямой.

Также у южного побережья в бухте Килле недалеко от города Даламан уже неделю на якоре стоит 73-метровая суперъяхта Олега Дерипаски Altair (бывшая Clio). От неё до судна Путина около 146 км по прямой.

Севернее же яхты президента находится 73-метровое судно Predator, которое приписывают совладельцу УГМК и подрядчику Минобороны Искандару Махмудову. Его суперъяхта стоит в гавани курортного города Кушадасы – примерно в 64 км к северу от яхты Victoria. С сентября 2023 года Predator выставлен на продажу, однако, судя по всему, покупателя для судна до сих пор не нашли.

Визит Абрамовича в Киев - что известно

Издание Financial Times писало со ссылкой на четыре осведомленных источника, что в мае 2026 года Роман Абрамович приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским.

По словам источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому президенту сообщение о готовности встретиться на двустороннем саммите. Он якобы поручил Абрамовичу ясно дать понять Путину, что он готов встретиться "в любое время" и "в любом формате".

По словам собеседников Financial Times из окружения бизнесмена, Абрамович по-прежнему участвует в переговорах, хотя его роль стала менее заметна. Он участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в том числе по аспектам зашедшего в тупик мирного плана под руководством США.

Двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали, что предложение Зеленского о встрече, переданное в мае через Абрамовича, было похоже на открытое письмо к Путину, опубликованное вечером 4 июня. Но тон майского предложения был "менее враждебным", утверждают они.

О том, что к Зеленскому в Киев ездил российский бизнесмен, рассказал 5 июня Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Имени предпринимателя он не назвал. По словам российского президента, три недели назад тот рассказал ему, что получил предложение посетить Киев. После этого бизнесмен поехал в Киев, где встретился с Зеленским у него в резиденции.

Помощник Путина Юрий Ушаков позже заявил, что в Киев ездил "достаточно крупный бизнесмен", которого "многие знают", но имени не назвал.

Как писал Главред, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович действительно приезжал в Киев и пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем.

Путин боится и резко увеличил личную охрану: мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек, причем сделал это в середине года, а не в привычный для таких решений период декабря-января. Этот внеплановый шаг указывает на то, что глава Кремля начал нервничать из-за угрозы, исходящей не извне, а изнутри его собственного окружения. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

Масштаб усиления охраны, по мнению журналиста, свидетельствует не о формальности, а о настоящей тревоге главы Кремля.

"Чтобы настолько увеличить личную охрану, должны быть серьёзные причины. 812 человек - это уже мини-армия, тогда как общая численность ФСО составляет около 20 тысяч человек. Внеплановое расширение личной охраны свидетельствует о том, что Путин начинает нервничать", - отметил Сотник.

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Об источнике: "Вёрстка"

"Вёрстка" - это независимое русскоязычное общественно-политическое интернет-издание, созданное весной 2022 года. Оно возникло как ответ на массовое закрытие и цензурирование независимых СМИ в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Основатель: Лола Тагаева (экс-шеф-редактор новостей телеканала "Дождь").

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