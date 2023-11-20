С отдельной спальней для Кабаевой: у Путина нашли новую мега-яхту – расследование

Недавно стало известно о еще двух яхтах Владимира Путина − это 71-метровая Victoria и сопровождающая ее 38-метровая лодка Orion.

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У Владимира Путина нашли новую яхту Виктория / Коллаж: Главред, Фото: MarineTraffic, УНИАН

У российского диктатора Владимира Путина обнаружили еще две супер-яхты, которыми также пользуются люди из его окружения. Общее число яхт диктатора РФ достигло 10.

Недавно стало известно о еще двух яхтах Путина − это 71-метровая Victoria и сопровождающая ее 38-метровая лодка Orion, говорится в расследовании издания Досье.

Подчеркивается, что яхту Victoria стала своеобразным флагманом черноморской флотилии Путина. В октябре судно вышло из Сочи и спустя два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. После чего яхта переместилась в доки, отключила передатчик (AIS) и перестала появляться на картах профильных сервисов.

Отмечается, что обнаружить яхту Victoria смогли только с помощью беспилотника. В частности, удалось снять отличительную черту корабля − большую букву V.

История создания яхты Victoria

В начале второго президентского срока Путина одну из яхт для него построил военный завод "Севмаш". Яхту Victoria начали готовить в 2005 году. Она была построена за 14 лет.

Контракт с "Севмашем" заключила компания бизнесмена Сергея Маслова Julesburg Corp с Британских Виргинских островов.

В конце 2013 года "Севмаш" отчитался об успешном проведении испытаний. Victoria доставили в Италию, но верфь ISA Yachts так и не приступила к работе, и в 2015 году корабль перевезли в Турцию.

Яхта Виктория / dossier.center

Яхту Victoria достраивали на турецкой верфи AES Yachts, 24 июля 2019 года работы были завершены. Примечательно, что эта верфь также готовит корабли военные корабли для блока НАТО.

Что известно о роскошной мега-яхте Путина

Яхта Victoria может принять на борт 28 человек, но, сообщается, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации в 2019 году, − $50,1 млн.

Яхта Виктория / dossier.center

Подчеркивается, что на ее борту сразу две мастер-каюты. При этом в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки.

Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где находится дворец Путина. Непосредственно рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.

Летом 2021 года корабль вышел из Сочи и дошел до Крыма. В этом путешествии яхту сопровождала 38,5-метровая лодка Orion. Она произведена в 2009 году в итальянском Виареджо.

Добавим, что яхту Victoria в акватории Сочи нашли на фото в аккаунте Натальи Белугиной, которая является хореографом-постановщиком фестиваля "Алина", который ежегодно устраивает Алина Кабаева – гражданская жена Путина.

Яхта Виктория / dossier.center

Белугина − подруга олимпийской чемпионки, они периодически путешествуют вместе. По словам собеседника "Досье", знакомого со спортсменкой, Кабаева и ее близкие действительно пользуются этим судном.

Смотрите видео - у Путина нашли новую суперяхту:

Яхтенный "флот" Путина

Подчеркивается, что после ареста в Италии яхты Scheherazade, Victoria стала самой крупной яхтой, связанной с Путиным, в Черном море.

"Южная флотиля" Путина:

54-метровая яхта "Чайка" (предыдущее название — "Сириус") стоимостью €30 млн − единственное судно, которое находится на балансе управления делами президента РФ.

46-метровая яхта Shellest, стоимостью примерно $23,9 млн. Shellest используется, чтобы добираться до дворца Путина на мысе Идокопас, с ноября 2022 года корабль курсирует между Сочи и Геленджиком.

"Северная флотилия" Путина:

84-метровая Graceful. Ее строили на верфях военного завода "Севмаш" вместе с яхтой Victoria.

37-метровая Aldoga, построенная в Виареджо в 2009 году. Точная стоимость яхты неизвестна, похожие корабли стоят $14−16 млн.

32-метровая Nega, построенная в 2013 году британской компанией Princess Yachts. Ее стоимость $12,2 млн.

Катер модели Brizo 46 стоимостью чуть менее $1,2 млн, который приписан к Graceful.

/ dossier.center

Ранее сообщалось о том, что мега-яхту Путина за полмиллиарда евро спустили на воду в Италии. Судно находилось в порту Marina di Carrara с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в Италии арестовали роскошную мега-яхту Путина. В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту Шехерезада (Scheherazade), которую связывали с президентом Владимиром Путиным.

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