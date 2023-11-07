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Мега-яхту Путина за полмиллиарда евро спустили на воду в Италии - расследование

Алексей Тесля
7 ноября 2023, 02:00
Судно находилось в порту Marina di Carrara с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Путин, яхта
Спущена на воду супер-яхта Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Арестованная яхта президента России Владимира Путина "Шехерезада" (Scheherazade) спущена на воду в Италии.

Как говорится в материале на YouTube-канале eSysman SuperYachts, это уже четвертый визит авторов блога к итальянским судостроителям, на верфи которых была замечена на ремонте "мегаяхта" "Шехерезада".

По данным специалистов, судно находилось в порту Marina di Carrara с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Что известно о яхте Путина "Шехерезада"

О том, что "Шехерезада" принадлежит Путину, стало известно после расследования команды Навального. Расследователи изучили список всех, кто работает на яхте. Список был составлен в том же итальянском порту, где обнаружили яхту, — Marina di Carrara.

В документе были имена каждого члена экипажа и все их данные, от даты рождения до номера визы. Все имена были русскими, почти все связаны с Федеральной службой охраны (ФСО). На строительство яхты Путина было потрачено 583,1 млн евро, установило позже "Досье".

В мае яхту арестовало правительство Италии. Финансовая полиция установила "наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца лодки "Шехерезада" с видными представителями российского правительства".

Смотрите видео - в Италии спустили на воду яхту Путина:

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове суд отдал государству арестованную яхту кума Путина Медведчука. Теперь яхта Виктора Медведчука, которая носит название Royal Romance, будет передана в распоряжение украинских специалистов из многопрофильного агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Италии арестовали роскошную мега-яхту Путина. В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту Шехерезада (Scheherazade), которую связывали с президентом Владимиром Путиным.

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Владимир Путин новости Италии
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