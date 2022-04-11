Во Львове суд отдал государству арестованную яхту кума Путина Медведчука/ коллаж фото УНИАН и Transparency Ukraine

11 апреля Лычаковский районный суд Львова передал арестованную яхту Виктора Медведчука в распоряжение украинскому "Агентству по розыску и управлению активами" (АРМА). Об этом сообщается на странице учреждение Transparency Ukraine в сервисе Twitter.

Согласно тексту, речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали. В то время пятипалубная яхта находилась в порту города Риека в Хорватии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит скандальному нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Как рассказали журналисты Следствия.инфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.

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