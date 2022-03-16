Одна из самых больших в мире: в Хорватии арестовали яхту Медведчука

Медведчук / УНИАН

В Хорватии полиция арестовала дорогостоящую яхту Royal Romance народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Как пишет Novi list со ссылкой на источники в правоохранительных органах, судно находилось в порту хорватского города Риека. В связи с арестом оно не может покинуть пределы порта.

Отмечается, что Royal Romance - это 92-метровая яхта, которая является одной из пяти самых больших в мире. Расходы на ее обслуживаение обходятся до 20 миллионов долларов в год.

Как известно, Медведчук и глава РФ Владимир Путин - кумовья. Глава страны-агрессора крестный отец дочери депутата - 17-летнюю Дарью.

Напомним, до начала российсикого вторжения в Украину из нашей страны сбежала жена нардепа Оксана Марченко.

Медведчук также вскоре сбежал. Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но говорит, что он остаётся в столице.

По ее словам, в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о якобы поступающих ему угрозах.

"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом", - заявила Чередниченко.