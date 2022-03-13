Переплюнул Януковича: под Киевом нашли "золотой вагон" Медведчука

"Золотой вагон" Виктора Медведчука - это необычный подарок его жены Оксаны Марченко.
В Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.
Как рассказали журналисты Слідство.інфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.
Подчеркивается, что среди предметов роскоши активисты нашли стаканы с гербом РФ.
Авторы материала пояснили, что подсчитать стоимость вагона сложно - одна только эмблема стоит не менее 2 млн гривен.
Напомним, после Революции достоинства в доме сбежавшего экс-президента Виктора Януковича нашли "золотой батон", который впоследствии стал настоящим мемом.
Ранее в Сети обнародовали фотографии недостроенного дворца нардепа от ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы.
Имение Медведчука взяли под охрану активисты. Там обнаружили ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.
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