/ slidstvo.info

В Сети обнародовали фотографии недостроенного дворца нардепа от ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы.

Имение Медведчука взяли под охрану активисты. Там обнаружили ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет, сообщает Следствие. Инфо.

Отмечается, что в имении более чем на 2 тысячи кв.м. должно быть более сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни, гостиные и большой бассейн, стены которого уже украшены мраморной плиткой.

На территории владений Медведчука есть еще несколько домов – у озера домик в японском стиле, а с другой – еще один, похожий на охотничий.

/ slidstvo.info

При этом целые комнаты заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, портретами Марченко в золотых рамах.

Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами.

/ slidstvo.info

На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни, даже "кинотеатр" и "колыба".

/ slidstvo.info

В доме оборудовано "шубохранилище" с несколькими десятками шуб и других элементов гардероба, а также с меховыми шапками.

Обнаружились большие коробки с десятками или сотнями штук роскошных тарелок и сервизов Hermes Paris, которые стоят сотни, а иногда и тысячи евро за единицу.

/ slidstvo.info

В подвале лежат чемоданы Louis Vuitton (один из которых стоит около 400 тысяч гривен) и другие дорогостоящие предметы.

/ slidstvo.info

А рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет "Максим", на котором указано, что это подарок Медведчуку от охранников и водителей в честь 50-летия в 2004 году.

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/ slidstvo.info

Дело Медведчука

Напомним, Печерский районный суд в Киеве продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО.

Кроме того, известно, что крестным отцом дочери Медведчука Дарьи является президент России Владимир Путин. И у них несмотря на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, сохраняются достаточно тесные отношения.