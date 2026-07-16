Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУ

Боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега" поразили самолет двумя ударными дронами непосредственно перед его боевым вылетом.

https://glavred.info/war/bombardirovshchik-su-24m-unichtozhili-pered-vyletom-detali-operacii-ngu-10781120.html Ссылка скопирована

Су-24М сбит в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Су-24М уничтожен на аэродроме "Саки" в Крыму

Дроны поразили носовую часть и топливные баки

Самолет готовился к вылету для нанесения ударов по Украине

Бойцы Центра специального назначения НГУ "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на аэродроме"Саки" во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

После обнаружения актуальной цели спецназовцы тщательно спланировали операцию. Удар нанесли в момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины.

видео дня

Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

По словам Пивненко, в ходе операции были задействованы два ударных беспилотника. Первый БПЛА поразил носовую часть самолета, после чего второй нанес повторный удар в район топливных баков. В результате самолет был полностью уничтожен.

"Этот результат является еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине", - подчеркнул Пивненко.

Смотрите видео удара по Су-24М на аэродроме "Саки":

Атака на Су-24М / Фото: скриншот

Авиабаза "Саки" в оккупированном Крыму является одним из ключевых военных объектов российских войск на полуострове. С этого аэродрома регулярно осуществляются вылеты российской авиации для нанесения ударов по Украине.

Удары на расстояние более 100 километров

Пивненко отметил, что Национальная гвардия продолжает развивать возможности применения ударных беспилотных систем на значительном расстоянии от линии фронта. По его словам, задачи на дальностях свыше 100 километров также выполняют подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия".

"Основными целями становятся логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, места сосредоточения личного состава и авиация противника", - рассказал командующий НГУ.

В Нацгвардии отмечают, что такие операции позволяют ослаблять боевые возможности российских войск, нарушать их снабжение и заставлять противника тратить ресурсы на защиту собственного тыла.

"Национальная гвардия Украины продолжает развивать направление высокоточных ударов, расширять возможности подразделений беспилотных систем и методично уничтожать важнейшие военные объекты государства-агрессора. Работа продолжается. Перечень приоритетных целей врага постоянно обновляется", - добавил Пивненко.

Что ждет россиян в Крыму - мнение эксперта

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова считает, что россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься об отъезде, поскольку ситуация на полуострове продолжает ухудшаться.

По её словам, помимо топливного кризиса, в Крыму уже возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а впереди полуостров может ожидать серьёзный экономический кризис из-за проблем с туризмом. Она отметила, что многие россияне, приобретшие недвижимость после аннексии, могут столкнуться с юридическими рисками, поскольку Крым по международному праву остается частью Украины.

"За любую кражу рано или поздно приходится платить. Даже если тебе удается как-то "открутиться", твоим детям точно придется за это расплачиваться. Сейчас россияне уже начали с этим сталкиваться. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора бежать", - подчеркнула она в интервью Главреду.

Уничтожение российских самолетов - новости по теме

Как сообщал Главред, 1 июля стало известно, что СБУ нанесла удар по ангарам с российскими истребителями на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. В ведомстве сообщили о пяти попаданиях беспилотников по ангарам.

Уже 3 июля СБУ во второй раз за неделю атаковала военный аэродром "Саки" в Крыму. Поражено семь ангаров с российскими самолетами Су-30СМ, Су-30 и Су-24, предварительно уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

Кроме того, 8 июля Силы обороны Украины уничтожили ещё один российский самолёт. Об этом сообщили в Воздушных силах, не уточнив тип воздушного судна, район поражения и средства, с помощью которых оно было уничтожено.

Читайте также:

О персоне: Александр Пивненко Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986 г.) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Пивненко командует НГУ с июля 2023 года. До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред