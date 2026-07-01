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Украинские дроны поразили ангары с истребителями в Крыму: сколько потеряла РФ

Анна Косик
1 июля 2026, 11:10
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Предварительно, уже подтверждено успешное поражение цели.
Су-30, Саки
Ангар, в котором хранился истребитель, охватил огонь / Коллаж: Главред, фото: Википедия, NASA

Что сообщила СБУ:

  • Украинские дроны атаковали аэродром в Крыму
  • В результате атаки были поражены ангары с российскими истребителями
  • Украина, вероятно, нанесла врагу ущерб на десятки миллионов долларов

В рамках 40-дневной операции воздействия на страну-агрессора Россию Служба безопасности Украины нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в СБУ, подтверждено пять попаданий беспилотников по ангарам, где хранилась авиационная техника противника. Предварительно известно, что в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

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Су-30, Су 30, Су30 Инфографика Главред
Су-30 / Инфографика: Главред

"После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 миллионов долларов США, в зависимости от комплектации.

"СБУ систематически уничтожает военный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу противника. Никакие ангары или хранилища не помогут - СБУ найдет врага везде", - добавили в СБУ.

Как РФ может отреагировать на 40-дневную операцию Украины - мнение политолога

Главред писал, что, по словам украинского политолога Владимира Фесенко, ответом Кремля на эту спецоперацию Украины может быть не только согласие на мирные переговоры.

Даже в идеальном сценарии, если Кремль и согласится на мирные переговоры, то не через 40 дней, а значительно позже, и произойдет это не публично, чтобы это не выглядело как уступка России, и тем более как поражение.

Операции СБУ - последние новости

Ранее в СБУ подтвердили поражение двух НПЗ в Уфе, которые входят в структуру "Башнафты" и являются важными элементами российского топливно-энергетического комплекса. После ударов на предприятиях вспыхнули пожары.

Напомним, Главред писал, что бойцы спецподразделения "Альфа" нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское".

Накануне бойцы СБУ поразили пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, который враг использовал для наведения ракет и беспилотников на территорию Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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