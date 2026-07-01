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РФ массированно атаковала АЗС на Днепропетровщине: есть жертва и раненые

Анна Ярославская
1 июля 2026, 07:01
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Циничный удар по АЗС в Днепропетровской области привел к гибели женщины.
РФ атаковала АЗС на Днепропетровщине
РФ атаковала АЗС на Днепропетровщине / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • Оккупанты атаковали пять АЗС в Днепропетровской области
  • В результате обстрела одна женщина погибла и трое ранены
  • На заправках вспыхнули пожары и повреждено оборудование

В ночь на 1 июля оккупанты атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. Одна женщина погибла, еще трое - получили ранения.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, одна из раненых находится в больнице. Две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

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"Повсюду повреждено оборудование. Вспыхнули пожары", - добавили в ОВА.

Отметим, что минувшей ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Днепра.

Ганжа уточнил, что 11 ударных БПЛА врага сбили этой ночью силы ПВО в небе над Днепропетровщиной.

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Днепропетровщину - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 июня войска РФ более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области авиабомбами, беспилотниками и артиллерией. Один человек погиб, еще девять получили ранения.

18 июня российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. В результате атаки ранены девять человек, погиб мужчина.

В течение 2 июня российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под вражескими атаками оказались пять районов региона. Оккупанты применяли беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Россия готовит новый массированный удар по Украине

Мониторинговые каналы сообщают о признаках возможной подготовки России к масштабной комбинированной атаке. По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.

По информации наблюдателей, атака может произойти в течение двух суток. Основной целью, вероятно, станет Киев и Киевская область.

В то же время авторы мониторинговых каналов предполагают, что перед основным комбинированным ударом Россия может прибегнуть к масштабному налёту ударных и имитационных беспилотников в направлении западных областей Украины.

По их мнению, это может использоваться для отвлечения внимания и перегрузки системы противовоздушной обороны перед возможными запусками ракет по другим направлениям.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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